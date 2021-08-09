***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738Transferler-205.996.193 205.996.193 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)288.503 -154.804.664 -154.516.161 1.431.717 -153.084.444Dönem Karı (Zararı)-154.804.664 -154.804.664 1.476.173 -153.328.491Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)288.503 288.503 -44.456 244.047Dönem Sonu Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.950.116 38.654.892 -989.096.599 -154.804.664 -807.035.643 5.259.461 -801.776.182Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.950.116 38.654.892 -989.096.599 -154.804.664 -807.035.643 5.259.461 -801.776.182Transferler-154.804.664 154.804.664 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-568.392 -201.766.943 -202.335.335 801.880 -201.533.455Dönem Karı (Zararı)-201.766.943 -201.766.943 878.007 -200.888.936Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-568.392 -568.392 -76.127 -644.519Dönem Sonu Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.518.508 38.654.892 -1.143.901.263 -201.766.943 -1.009.370.978 6.061.341 -1.003.309.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-344.213.677 235.290.707Dönem Karı (Zararı)-199.896.040 -151.516.813Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-199.896.040 -151.516.813Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler74.288.969 80.345.873Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12,20 99.833.202 80.723.126Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-363.748 2.706.206Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -2.306 2.185.178Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -361.442 521.028Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.876.862 1.706.758Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 952.291 1.706.758Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 924.571Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler76.269.431 -72.572.168Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -324.394.566 -337.237.306Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 400.663.997 264.665.138Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler34.874.729 164.464.016Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-3.214 6.679.206Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-138.013.413 -103.245.163Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -34.209 -30.203Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-137.979.204 -103.214.960Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-184.880 -116.108İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-217.659.905 309.734.673Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.592.916 86.682.824İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.730.662 -3.904.728İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-53.862.254 90.587.552Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-187.437.281 184.279.156İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-178.309.693 184.606.391İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.127.588 -327.235Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.545.794 2.293.823Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.764.893 -1.707.448Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler81.431.875 -28.032.519İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.517.152 546.739İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)78.914.723 -28.579.258Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.437.652 -22.302İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)15.626.642 237.423İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.811.010 -259.725İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-57.188.548 66.241.139Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-22.889.328 -13.238.192Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-34.299.220 79.479.331Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-343.266.976 238.563.733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -1.007.906 -618.983Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 61.205 -2.654.043YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.941.618 1.086.628Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri173.811.032 103.738.609Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 41.865 99.007Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 173.769.167 103.639.602Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-164.869.414 -102.651.981Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -3.294.234 -6.337.961Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -161.575.180 -96.314.020FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI330.134.775 -223.913.231Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri919.423.540 263.921.109Kredilerden Nakit Girişleri13 919.423.540 203.952.906Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri0 59.968.203Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-430.007.389 -270.177.810Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -430.007.389 -270.177.810Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -14.550.022 -14.036.505Ödenen Faiz-147.884.033 -208.174.499Alınan Faiz3.152.679 4.554.474YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.137.284 12.464.104NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.137.284 12.464.104DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.543.660 1.079.556DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.406.376 13.543.660Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2021 Önceki Dönem 31.05.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.623.946 13.758.016Ticari Alacaklar5 146.723.676 89.128.454İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 19.791.846 16.061.184İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar126.931.830 73.067.270Diğer Alacaklar6 2.229.874.981 1.721.578.637İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 2.220.924.839 1.721.373.259İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.950.142 205.378Stoklar7 36.031.710 28.124.474Peşin Ödenmiş Giderler8 34.292.233 35.627.900İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 1.027.240 1.027.240İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler33.264.993 34.600.660Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 0 1.932.865Diğer Dönen Varlıklar9 25.246.937 1.480.007İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar25.246.937 1.480.007ARA TOPLAM2.480.793.483 1.891.630.353TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.480.793.483 1.891.630.353DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 1.876.295 1.493.471İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.876.295 1.493.471Maddi Duran Varlıklar10 20.684.641 23.081.213Arazi ve Arsalar6.622.054 6.622.054Tesis, Makine ve Cihazlar1.937.657 2.241.904Taşıtlar49.162 99.763Mobilya ve Demirbaşlar4.920.795 4.839.859Özel Maliyetler7.154.973 9.277.633Kullanım Hakkı Varlıkları12 17.448.688 18.326.290Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 183.715.738 133.446.455Lisanslar182.490.114 131.853.053Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.225.624 1.593.402Peşin Ödenmiş Giderler8 30.696.936 22.596.376İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 11.898.840 12.926.080İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18.798.096 9.670.296Ertelenmiş Vergi Varlığı16 1.451.516 463.999TOPLAM DURAN VARLIKLAR255.873.814 199.407.804TOPLAM VARLIKLAR2.736.667.297 2.091.038.157KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 2.018.875.224 935.649.067İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 2.018.875.224 935.649.067Banka Kredileri2.018.875.224 935.649.067Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 792.785.840 432.518.246İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 792.785.840 432.518.246Banka Kredileri780.188.514 401.298.497Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.597.326 10.407.046Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 20.812.703Ticari Borçlar5 249.033.240 167.601.365İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 3.180.272 663.120İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar245.852.968 166.938.245Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 256.951.150 175.220.120Diğer Borçlar6 17.856.730 419.078İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 16.045.720 419.078İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.811.010 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 63.104.299 96.724.268Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri63.104.299 96.724.268Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.034.571 110.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.034.571 110.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 41.013.535 102.548.436İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler41.013.535 102.548.436ARA TOPLAM3.440.654.589 1.910.790.580TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.440.654.589 1.910.790.580UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 121.290.650 785.939.371İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 121.290.650 785.939.371Banka Kredileri111.845.499 454.704.252Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.445.151 9.861.245Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 321.373.874Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 36.758.641 26.509.155Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 90.978.980 132.833.741Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri90.978.980 132.833.741Uzun Vadeli Karşılıklar15 6.088.292 5.390.635Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.088.292 5.390.635Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9 44.205.782 31.350.857İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler44.205.782 31.350.857TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER299.322.345 982.023.759TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.739.976.934 2.892.814.339ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-1.009.370.978 -807.035.643Ödenmiş Sermaye17 98.980.000 98.980.000Sermaye Düzeltme Farkları17 5.189.829 5.189.829Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 416.970.063 416.970.063Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-220.979.048 -220.979.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.518.508 -1.950.116Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.518.508 -1.950.116Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.518.508 -1.950.116Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler38.654.892 38.654.892Yasal Yedekler17 38.654.892 38.654.892Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.143.901.263 -989.096.599Net Dönem Karı veya Zararı-201.766.943 -154.804.664Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.061.341 5.259.461TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-1.003.309.637 -801.776.182TOPLAM KAYNAKLAR2.736.667.297 2.091.038.157Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 688.612.502 544.326.007Satışların Maliyeti20 -776.980.733 -587.764.233TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-88.368.231 -43.438.226BRÜT KAR (ZARAR)-88.368.231 -43.438.226Genel Yönetim Giderleri20 -19.166.723 -31.390.312Pazarlama Giderleri20 -45.243.290 -40.793.540Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 124.965.211 53.415.725Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -178.854.079 -99.273.694ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-206.667.112 -161.480.047Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 167.367.525 103.245.163Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -29.354.112 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-68.653.699 -58.234.884Finansman Gelirleri23 324.394.566 337.237.306Finansman Giderleri23 -455.636.907 -430.519.235SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-199.896.040 -151.516.813Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-992.896 -1.811.678Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -1.871.660 -1.472.245Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 878.764 -339.433SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-200.888.936 -153.328.491DÖNEM KARI (ZARARI)-200.888.936 -153.328.491Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 878.007 1.476.173Ana Ortaklık Payları18 -201.766.943 -154.804.664Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-644.519 244.047Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -753.272 172.397Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler108.753 71.650Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi16 108.753 71.650Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-644.519 244.047TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-201.533.455 -153.084.444Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar801.880 1.431.717Ana Ortaklık Payları-202.335.335 -154.516.161http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956506BIST