***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.950.116 38.654.892 -989.096.599 -154.804.664 -807.035.643 5.259.461 -801.776.182Transferler-154.804.664 154.804.664 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-59.370 -31.208.919 -31.208.919 1.091.476 -30.176.813Dönem Karı (Zararı)-31.208.919 -31.208.919 1.104.070 -30.104.849Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-59.370 -59.370 -12.594 -71.964Dönem Sonu Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.009.486 38.654.892 -1.143.901.263 -31.208.919 -838.303.932 6.350.937 -831.952.995Cari Dönem 01.06.2021 - 31.08.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.518.508 38.654.892 -1.143.901.263 -201.766.943 -1.009.370.978 6.061.341 -1.003.309.637Transferler-201.766.943 201.766.943 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-674.299 255.526.975 254.852.676 1.857.963 256.710.639Dönem Karı (Zararı)255.526.975 255.526.975 1.923.006 257.449.981Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-674.299 -674.299 -65.043 -739.342Dönem Sonu Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -3.192.807 38.654.892 -1.345.668.206 255.526.975 -754.518.302 7.919.304 -746.598.998Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 31.08.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-107.659.141 96.694.240Dönem Karı (Zararı)261.135.246 -27.769.051Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)261.135.246 -27.769.051Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.816.086 25.328.041Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.705.279 10.073.386Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-922.820 90.357Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler111.751 90.357Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.034.571 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33.934.085 -12.299.898Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-124.589.479 -74.584.886Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler158.523.564 62.284.988Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 28.496.471Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler217.570 -999.383Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.929.093 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-17.887 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-27.911.206 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-188.935 -32.892İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-200.376.462 99.260.880Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.973.408 17.507.027İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.619.254 -352.903İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-44.354.154 17.859.930Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-329.067.778 14.628.302İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-329.031.192 14.437.986İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-36.586 190.316Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7.421.436 -1.470.557Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.283.622 -11.647.018Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.117.010 42.031.793İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.887.206 152.986İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.004.216 41.878.807Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.051.414 14.326.187İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-218.800 14.326.187İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.270.214 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler170.358.486 23.885.146Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17.427.727 1.721.752Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)152.930.759 22.163.394Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları79.574.870 96.819.870Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-637.679 -121.407Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -964.953 -4.223Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-185.631.379 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-46.080.359 -15.345.274Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri47.022.289 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.887 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri47.004.402 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -93.102.648 -15.345.274Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.301.320 -708.852Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-91.801.328 -14.636.422FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI288.317.830 -56.147.670Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri291.312.757 24.920.473Kredilerden Nakit Girişleri291.312.757 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri0 24.920.473Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -58.596.510Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -58.596.510Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -3.810.591 -3.491.794Ödenen Faiz-3.982.975 -19.155.879Alınan Faiz4.798.639 176.040YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)134.578.330 25.201.296NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)134.578.330 25.201.296DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.406.376 13.543.660DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 142.984.706 38.744.956Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2021 Önceki Dönem 31.05.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 142.984.706 8.623.946Finansal Yatırımlar5 185.631.379 0Ticari Alacaklar193.697.084 146.723.676İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 22.411.100 19.791.846İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar171.285.984 126.931.830Diğer Alacaklar2.678.742.731 2.229.874.981İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15 2.669.746.871 2.220.924.839İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.995.860 8.950.142Stoklar28.610.274 36.031.710Peşin Ödenmiş Giderler9 44.816.788 34.292.233İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 1.027.240 1.027.240İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler43.789.548 33.264.993Diğer Dönen Varlıklar10 11.086.298 25.246.937İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11.086.298 25.246.937ARA TOPLAM3.285.569.260 2.480.793.483TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.285.569.260 2.480.793.483DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.867.163 1.876.295İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.867.163 1.876.295Maddi Duran Varlıklar20.583.253 20.684.641Arazi ve Arsalar6.622.054 6.622.054Tesis, Makine ve Cihazlar1.762.986 1.937.657Taşıtlar36.512 49.162Mobilya ve Demirbaşlar5.009.200 4.920.795Özel Maliyetler7.152.501 7.154.973Kullanım Hakkı Varlıkları14.181.600 17.448.688Maddi Olmayan Duran Varlıklar247.388.387 183.715.738Lisanslar245.972.452 182.490.114Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.415.935 1.225.624Peşin Ödenmiş Giderler9 30.456.003 30.696.936İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 11.642.030 11.898.840İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18.813.973 18.798.096Ertelenmiş Vergi Varlığı11 1.445.565 1.451.516TOPLAM DURAN VARLIKLAR315.921.971 255.873.814TOPLAM VARLIKLAR3.601.491.231 2.736.667.297KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 2.018.875.224İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarBanka Kredileriİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 2.018.875.224Banka Kredileri0 2.018.875.224Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 152.518.062 792.785.840İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları152.518.062 792.785.840Banka Kredileri139.831.705 780.188.514Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.686.357 12.597.326Ticari Borçlar256.150.250 249.033.240İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 293.066 3.180.272İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar255.857.184 245.852.968Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar223.791.819 256.951.150Diğer Borçlar18.908.144 17.856.730İlişkili Taraflara Diğer Borçlar15 15.826.920 16.045.720İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.081.224 1.811.010Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 184.343.162 63.104.299Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 2.590.471 0Kısa Vadeli Karşılıklar0 1.034.571Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 1.034.571Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 38.935.601 41.013.535İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler38.935.601 41.013.535ARA TOPLAM877.237.509 3.440.654.589TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER877.237.509 3.440.654.589UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.223.078.443 121.290.650İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.223.078.443 121.290.650Banka Kredileri3.216.930.876 111.845.499Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.147.567 9.445.151Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar107.260.424 36.758.641Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 85.411.277 90.978.980Uzun Vadeli Karşılıklar6.425.598 6.088.292Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.425.598 6.088.292Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler10 48.676.978 44.205.782İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler48.676.978 44.205.782TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.470.852.720 299.322.345TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.348.090.229 3.739.976.934ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-754.518.302 -1.009.370.978Ödenmiş Sermaye98.980.000 98.980.000Sermaye Düzeltme Farkları5.189.829 5.189.829Paylara İlişkin Primler (İskontolar)416.970.063 416.970.063Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-220.979.048 -220.979.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.192.807 -2.518.508Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.192.807 -2.518.508Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.192.807 -2.518.508Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler38.654.892 38.654.892Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.345.668.206 -1.143.901.263Net Dönem Karı veya Zararı255.526.975 -201.766.943Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.919.304 6.061.341TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-746.598.998 -1.003.309.637TOPLAM KAYNAKLAR3.601.491.231 2.736.667.297Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 31.08.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat471.261.773 120.114.754Satışların Maliyeti-171.770.560 -95.696.949TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)299.491.213 24.417.805BRÜT KAR (ZARAR)299.491.213 24.417.805Genel Yönetim Giderleri-12.126.844 -4.397.252Pazarlama Giderleri-14.805.013 -10.254.003Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 12.897.322 8.870.663Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -5.115.423 -29.701.468ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)280.341.255 -11.064.255Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 36.558.332 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -8.629.239 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)308.270.348 -11.064.255Finansman Gelirleri124.589.479 74.584.886Finansman Giderleri-171.724.581 -91.289.682SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)261.135.246 -27.769.051Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.685.265 -2.335.798Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -3.555.424 -1.382.144Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -129.841 -953.654SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)257.449.981 -30.104.849DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)257.449.981 -30.104.849Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.923.006 1.104.070Ana Ortaklık Payları255.526.975 -31.208.919Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-739.342 -71.964Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-863.232 -92.262Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler123.890 20.298Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi123.890 20.298Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-739.342 -71.964TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)256.710.639 -30.176.813Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.857.963 1.091.476Ana Ortaklık Payları254.852.676 -31.268.289http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969672BIST