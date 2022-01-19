***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.950.116 38.654.892 -989.096.599 -154.804.664 -807.035.643 5.259.461 -801.776.182Transferler-154.804.664 154.804.664Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)105.458 -50.636.875 -50.531.417 1.814.823 -48.716.594Dönem Karı (Zararı)-50.636.875 -50.636.875 1.814.202 -48.822.673Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)105.458 105.458 621 106.079Dönem Sonu Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.844.658 38.654.892 -1.143.901.263 -50.636.875 -857.567.060 7.074.284 -850.492.776Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.518.508 38.654.892 -1.143.901.263 -201.766.943 -1.009.370.978 6.061.341 -1.003.309.637Transferler-201.766.943 201.766.943 39.859.278 1.793.479 41.652.757Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-948.150 40.807.428 40.807.428 1.888.692 42.696.120Dönem Karı (Zararı)40.807.428 -948.150 -95.213 -1.043.363Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-948.150Dönem Sonu Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -3.466.658 38.654.892 -1.345.668.206 40.807.428 -969.511.700 7.854.820 -961.656.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-97.150.642 59.155.459Dönem Karı (Zararı)46.581.937 -45.283.229Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler77.251.367 -80.950.590Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler50.037.036 32.815.657Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -2.306Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.306Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-633.372 328.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler401.199 438.992Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.034.571 -110.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler74.500.474 -7.294.181Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-264.073.718 -189.677.746Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler338.574.192 182.383.565Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 57.068.360Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-747.430 -3.999.704Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-45.656.672 -159.869.030Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-89.806 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-45.566.866 -159.869.030Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-248.669 1.622İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-216.961.273 186.215.247Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.630.384 -5.702.694İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.252.213 -3.551.737İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-31.378.171 -2.150.957Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-237.981.568 -20.327.085İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-239.092.717 -20.057.637İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.111.149 -269.448Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5.059.805 -9.167.788Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-24.481.742 -16.191.793Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.698.126 123.071.063İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.768.948 2.579.830İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22.467.074 120.491.233Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.546.031 14.772.452İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.096.420 14.772.452İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.449.611 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler44.828.459 99.761.092Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-157.994.381 -5.808.559Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)202.822.840 105.569.651Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-93.127.969 59.981.428Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.082.165 -350.056Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.940.508 -475.913YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-76.678.500 117.271.924Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri64.749.868 195.658.990Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri89.806 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri64.660.062 195.658.990Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -141.428.368 -78.387.066Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.115.453 -2.718.504Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-137.312.915 -75.668.562FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI282.443.845 -90.761.731Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri291.312.757 0Kredilerden Nakit Girişleri291.312.757 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -32.702.058Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -32.702.058Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -10.667.734 -8.031.163Ödenen Faiz-4.687.630 -51.263.362Alınan Faiz6.486.452 1.234.852YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)108.614.703 85.665.652NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)108.614.703 85.665.652DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.406.376 13.543.660DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 117.021.079 99.209.312Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2021 Önceki Dönem 31.05.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 295.036.976 8.623.946Ticari Alacaklar179.354.060 146.723.676İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 21.044.059 19.791.846İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar158.310.001 126.931.830Diğer Alacaklar2.725.098.857 2.229.874.981İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15 2.717.604.822 2.220.924.839İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.494.035 8.950.142Stoklar30.971.905 36.031.710Peşin Ödenmiş Giderler9 48.114.766 34.292.233İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 1.027.240 1.027.240İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler47.087.526 33.264.993Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 46.158 0Diğer Dönen Varlıklar10 13.323.982 25.246.937İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13.323.982 25.246.937ARA TOPLAM3.291.946.704 2.480.793.483TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.291.946.704 2.480.793.483DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.221.253 1.876.295İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.221.253 1.876.295Maddi Duran Varlıklar21.892.295 20.684.641Arazi ve Arsalar6.622.054 6.622.054Tesis, Makine ve Cihazlar1.588.315 1.937.657Taşıtlar235.447 49.162Mobilya ve Demirbaşlar4.907.648 4.920.795Özel Maliyetler8.538.831 7.154.973Kullanım Hakkı Varlıkları10.315.127 17.448.688Maddi Olmayan Duran Varlıklar261.939.781 183.715.738Lisanslar260.747.503 182.490.114Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.192.278 1.225.624Peşin Ödenmiş Giderler9 41.356.145 30.696.936İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 11.385.220 11.898.840İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29.970.925 18.798.096Ertelenmiş Vergi Varlığı11 613.504 1.451.516TOPLAM DURAN VARLIKLAR338.338.105 255.873.814TOPLAM VARLIKLAR3.630.284.809 2.736.667.297KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 2.018.875.224İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 2.018.875.224Banka Kredileri0 2.018.875.224Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 292.861.066 792.785.840İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları292.861.066 792.785.840Banka Kredileri282.544.827 780.188.514Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.316.239 12.597.326Ticari Borçlar268.731.366 249.033.240İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 411.324 3.180.272İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar268.320.042 245.852.968Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar300.302.589 256.951.150Diğer Borçlar26.402.761 17.856.730İlişkili Taraflara Diğer Borçlar15 21.142.140 16.045.720İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.260.621 1.811.010Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 171.499.903 63.104.299Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri171.499.903 63.104.299Kısa Vadeli Karşılıklar0 1.034.571Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 1.034.571Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 41.166.937 41.013.535İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler41.166.937 41.013.535ARA TOPLAM1.100.964.622 3.440.654.589TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.100.964.622 3.440.654.589UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.255.764.085 121.290.650İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.255.764.085 121.290.650Banka Kredileri3.253.563.728 111.845.499Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.200.357 9.445.151Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar93.638.541 36.758.641Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 89.393.527 90.978.980Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri89.393.527 90.978.980Uzun Vadeli Karşılıklar6.604.145 6.088.292Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.604.145 6.088.292Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler10 45.576.769 44.205.782İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler45.576.769 44.205.782TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.490.977.067 299.322.345TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.591.941.689 3.739.976.934ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-969.511.700 -1.009.370.978Ödenmiş Sermaye98.980.000 98.980.000Sermaye Düzeltme Farkları5.189.829 5.189.829Paylara İlişkin Primler (İskontolar)416.970.063 416.970.063Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-220.979.048 -220.979.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.466.658 -2.518.508Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.466.658 -2.518.508Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.466.658 -2.518.508Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler38.654.892 38.654.892Yasal Yedekler38.654.892 38.654.892Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.345.668.206 -1.143.901.263Net Dönem Karı veya Zararı40.807.428 -201.766.943Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.854.820 6.061.341TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-961.656.880 -1.003.309.637TOPLAM KAYNAKLAR3.630.284.809 2.736.667.297Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2020 - 30.11.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat713.493.762 295.019.459 242.231.989 174.904.705Satışların Maliyeti-505.288.311 -388.067.257 -333.517.751 -292.370.308TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)208.205.451 -93.047.798 -91.285.762 -117.465.603BRÜT KAR (ZARAR)208.205.451 -93.047.798 -91.285.762 -117.465.603Genel Yönetim Giderleri-18.680.457 -17.624.396 -6.553.613 -13.227.144Pazarlama Giderleri-35.709.868 -21.497.896 -20.904.855 -11.243.893Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 40.635.689 21.694.241 27.738.367 12.823.578Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -96.203.712 -43.534.143 -91.088.289 -13.832.675ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)98.247.103 -154.009.992 -182.094.152 -142.945.737Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 54.285.911 167.333.316 17.727.579 167.333.316Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -8.629.239 -7.464.286 0 -7.464.286FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)143.903.775 5.859.038 -164.366.573 16.923.293Finansman Gelirleri264.073.718 189.677.746 139.484.239 115.092.860Finansman Giderleri-361.395.556 -240.820.013 -189.670.975 -149.530.331SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)46.581.937 -45.283.229 -214.553.309 -17.514.178Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.885.817 -3.539.444 -200.552 -1.203.646Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -2.894.350 -2.116.207 661.074 -734.063Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -991.467 -1.423.237 -861.626 -469.583SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)42.696.120 -48.822.673 -214.753.861 -18.717.824DÖNEM KARI (ZARARI)42.696.120 -48.822.673 -214.753.861 -18.717.824Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.888.692 1.814.202 -34.314 710.132Ana Ortaklık Payları40.807.428 -50.636.875 -214.719.547 -19.427.956Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.043.363 106.079 -304.021 178.043Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.196.818 107.080 -333.586 199.342Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler153.455 -1.001 29.565 -21.299Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.043.363 106.079 -304.021 178.043TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.652.757 -48.716.594 -215.057.882 -18.539.781Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.793.479 1.814.823 -64.484 723.347Ana Ortaklık Payları39.859.278 -50.531.417 -214.993.398 -19.263.128http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995225BIST