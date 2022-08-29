***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme NotlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2022Karar Tarihi 29.08.2022Genel Kurul Tarihi 29.09.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.09.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi9 - Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. Maddesi gereği seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması10 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği teklif ettiği Şirket denetçisinin onaylanması11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi13 - Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi14 - Şirketin 2021 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi16 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 01.06.2021 - 31.05.2022 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Davet Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte bilgilerinize arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058917BIST