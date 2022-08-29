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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.08.2022 17:33
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Notları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2022
Karar Tarihi 29.08.2022
Genel Kurul Tarihi 29.09.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.09.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
9 - Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. Maddesi gereği seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği teklif ettiği Şirket denetçisinin onaylanması
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi
13 - Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Şirketin 2021 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.06.2021 - 31.05.2022 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Davet Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte bilgilerinize arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058917


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Yarım 3.330 3.369 -20,00  
Çeyrek 1.670 1.684 -10,00  
Gümüş.Ons 18,81 18,84 -0,08  
Gümüş Gr. 11,04 11,06 -0,01  
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