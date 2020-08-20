***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
20.08.2020 21:01
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:
Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'ye çeşitli kulüplerden muhtelif teklifler gelmektedir. Ancak, bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır.
Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870499
BIST
18:051.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.125
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|Önceki Kapanış
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1.132
En Düşük
1.114
18:057,2941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 7,3530
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|Önceki Kapanış
|: 7,3550
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7,3546
En Düşük
7,2632
18:058,6701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0317
|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
|: 457,57
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461,23
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|46,20
|16.660.798
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.793.398
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.640.968
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.561.552
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.402.833
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.704.723
|% -10,00
|
|AYCES
|40,50
|362.745
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|65.161.537
|% -9,99
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% -9,97
|
|KLGYO
|5,87
|176.576.041
|% -9,97
|
|TUPRS
|92,00
|4.315.977.441
|% 7,04
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 9,93
|
|GARAN
|7,14
|1.081.691.862
|% -1,92
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% -1,46
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,91
|646.901.254
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,10
|661.114.823
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,54
|267.832.774
|% 2,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2937
|7,2941
|% 0,08
|
|Euro
|8,6514
|8,6701
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,6172
|9,6654
|% 0,95
|
|Frank
|8,0093
|8,0575
|% 0,89
|
|Riyal
|1,9400
|1,9497
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|22,48
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,33
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,39
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,15
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,48
|
Seans Raporu
18:05
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