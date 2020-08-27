***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
27.08.2020 18:10
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:
Bazı yayın organlarında Şirket'imizin Bankalar Birliği ile anlaşma sağladığı ve anlaşma detaylarına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve bu haberlere itibar edilmemesini,
Şirket'imizin, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde tarafımızdan açıklama yapılacağını yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871452
BIST
18:051.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.112
En Düşük
1.102
18:057,3374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0250
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3810
En Düşük
7,3069
18:058,7042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0142
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6488
18:05456,39
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -6,36
|Açılış
|: 456,39
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
465,26
En Düşük
451,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZRDN
|2,64
|720.791
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|12.291.112
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|44.251.029
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|8.385.469
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|4.100.702
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|1.413.758
|% -10,00
|
|DGGYO
|11,62
|42.226.506
|% -8,29
|
|DMSAS
|5,52
|175.749.807
|% -7,07
|
|PRKME
|4,30
|199.980.704
|% -6,52
|
|MNDRS
|3,10
|31.718.500
|% -4,91
|
|GARAN
|6,99
|1.151.920.502
|% 1,30
|
|GUSGR
|6,59
|1.145.961.242
|% 0,15
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SISE
|6,22
|701.344.461
|% -0,48
|
|FENER
|24,40
|661.973.478
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,87
|473.335.767
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,69
|597.655.698
|% 9,80
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,45
|293.160.042
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,09
|408.552.961
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3325
|7,3374
|% -0,34
|
|Euro
|8,6670
|8,7042
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,7020
|9,7507
|% 0,02
|
|Frank
|8,0773
|8,1259
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9583
|1,9682
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-23,01
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-7,26
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,14
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,13
|
|B. Petrol
|45,71
|45,71
|-0,45
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 94 artarak (% 0.32 ) 1, 250
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, SKBNK
-
17:58XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 13, 725.00 milyon TL de
-
17:57ZOREN
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 972, 819 adet işlem
-
17:56AKMGY
Yüzde 4.17 oranında artışla 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 837 adet işlem