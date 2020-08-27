***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:Bazı yayın organlarında Şirket'imizin Bankalar Birliği ile anlaşma sağladığı ve anlaşma detaylarına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve bu haberlere itibar edilmemesini,Şirket'imizin, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde tarafımızdan açıklama yapılacağını yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871452BIST