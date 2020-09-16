***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
16.09.2020 08:26
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır: Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa'nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875204
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|: 1.114
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En Düşük
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|VAKFN
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|YONGA
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|2.266.583
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|UFUK
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|SUMAS
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|109.493
|% 10,00
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|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
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|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
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|FENER
|30,64
|55.883.341
|% -9,99
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|TSPOR
|4,53
|16.084.004
|% -8,30
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|SODSN
|15,50
|107.601
|% -7,90
|
|FRIGO
|22,02
|160.262
|% -7,09
|
|SASA
|16,83
|205.049.038
|% 3,44
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|PETKM
|4,41
|175.289.701
|% 0,23
|
|SISE
|6,40
|147.744.767
|% 0,79
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|KRDMD
|3,11
|124.326.107
|% 0,00
|
|ECILC
|6,98
|85.804.725
|% 1,31
|
|KRDMD
|3,11
|124.326.107
|% 0,00
|
|PETKM
|4,41
|175.289.701
|% 0,23
|
|IHLAS
|1,09
|38.546.295
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,80
|43.502.008
|% -0,55
|
|SISE
|6,40
|147.744.767
|% 0,79
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4973
|7,5001
|% 0,14
|
|Euro
|8,8926
|8,8967
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,6280
|9,6763
|% 0,00
|
|Frank
|8,2322
|8,2818
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9925
|2,0025
|% 0,06
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.965
|1.966
|11,48
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,24
|41,24
|0,71
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