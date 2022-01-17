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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.01.2022 19:06
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket yönetim organizasyonu yapısında değişikliğe gidileceğinden Genel Kurul Toplantısı tekrarlanacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 22.11.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.12.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFBAH00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, FENER, TREFBAH00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFBAH00027 0 0
B Grubu, FENER, TREFBAH00019 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince
Futbol şubesi ile ilgili yönetim organizasyonu yapısında değişikliğe gidilecek olmasından dolayı,
Şirket yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesine yönelik olarak, 17.12.2021 tarihinde
gerçekleştirilen 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının tekrarlanmasına,
Hissedarlarımızın, 18.02.2022 tarihinde saat 14:00'da "Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı,
Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul"adresinde gerçekleştirilecek
2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine, karar verilmiştir.


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 01.06.2020/31.05.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 98.980.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 38.654.892
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -199.896.040 -205.906.116
4. Vergiler ( - ) 992.896 0
5. Net Dönem Kârı -200.888.936 -205.906.116
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 688.276.308 1.159.988.706
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -889.165.244 -1.365.894.822
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -889.165.244 -1.365.894.822
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994768


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ATATP 80,45 108.990.629 % 9,98  
BASCM 11,79 903.207 % 9,98  
TETMT 429,80 32.096.189 % 9,98  
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Cumhuriyet 5.221 5.299 -30,00  
Tam 5.198 5.330 -25,44  
Yarım 2.512 2.578 -12,31  
Çeyrek 1.260 1.289 -6,15  
Gümüş.Ons 23,00 23,04 0,07  
Gümüş Gr. 9,94 9,96 -0,02  
B. Petrol 86,46 86,46 0,40  
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