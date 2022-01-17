***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket yönetim organizasyonu yapısında değişikliğe gidileceğinden Genel Kurul Toplantısı tekrarlanacaktır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 22.11.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.12.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFBAH00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, FENER, TREFBAH00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFBAH00027 0 0B Grubu, FENER, TREFBAH00019 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 17.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğinceFutbol şubesi ile ilgili yönetim organizasyonu yapısında değişikliğe gidilecek olmasından dolayı,Şirket yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesine yönelik olarak, 17.12.2021 tarihindegerçekleştirilen 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının tekrarlanmasına,Hissedarlarımızın, 18.02.2022 tarihinde saat 14:00'da "Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı,Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul"adresinde gerçekleştirilecek2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine, karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUFENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 01.06.2020/31.05.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 98.980.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 38.654.892Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -199.896.040 -205.906.1164. Vergiler ( - ) 992.896 05. Net Dönem Kârı -200.888.936 -205.906.1166. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 688.276.308 1.159.988.7067. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -889.165.244 -1.365.894.822Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -889.165.244 -1.365.894.82211. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994768BIST