***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
04.09.2020 17:38
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 04/09/2020 tarih ve BİAŞ-2-3646 sayılı yazısı üzerine, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığına ilişkin açıklamamızdır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, özel durum açıklaması yapılmasını gerektirecek önemde kamuya açıklanmamış herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873370
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,98
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.090
En Düşük
1.073
18:057,4518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4598
En Düşük
7,4158
18:058,8077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0055
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7725
18:05459,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,42
|Açılış
|: 459,85
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
459,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|2,86
|1.540.144
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|429.742
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|235.059
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.789.695
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.679.114
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|123.324.593
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|17.282.358
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,43
|153.977.895
|% -9,65
|
|ADEL
|18,00
|97.467.857
|% -7,02
|
|BMELK
|4,70
|1.385.693
|% -6,75
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|FENER
|37,02
|1.166.425.844
|% 8,50
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|ASELS
|16,88
|799.735.490
|% -0,12
|
|GARAN
|6,80
|720.347.731
|% 0,59
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|KRDMD
|3,02
|613.656.429
|% 1,68
|
|GSDHO
|2,24
|418.896.393
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,74
|307.386.887
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4464
|7,4518
|% 0,26
|
|Euro
|8,8004
|8,8077
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,8214
|9,8706
|% -0,17
|
|Frank
|8,1062
|8,1550
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9802
|1,9901
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-9,88
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-8,00
|
|Tam
|3.056
|3.134
|-1,31
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-0,63
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,45
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-1,16
|