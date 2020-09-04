***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 04/09/2020 tarih ve BİAŞ-2-3646 sayılı yazısı üzerine, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığına ilişkin açıklamamızdır:Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, özel durum açıklaması yapılmasını gerektirecek önemde kamuya açıklanmamış herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873370BIST