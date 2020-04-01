***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2020 13:31
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2012,19.06.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Mali İşler Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Serdar Yıldız kendi isteği ile görevinden ayrılmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833790
BIST
14:4489.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -291,38
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
14:446,6661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0511
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6717
En Düşük
6,6108
14:447,2933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
14:44341,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 5,43
|Açılış
|: 341,20
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.245.649
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|349.894
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|349.894
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.123.720
|% -9,80
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|PEKGY
|2,49
|23.159.987
|% -7,78
|
|GEDIK
|17,66
|12.141.973
|% -7,49
|
|INFO
|7,96
|557.059
|% -6,24
|
|THYAO
|9,04
|552.785.797
|% -0,33
|
|ASELS
|23,12
|492.641.247
|% -2,03
|
|SASA
|8,93
|452.156.346
|% 1,82
|
|GARAN
|7,98
|420.002.704
|% -1,85
|
|PETKM
|3,33
|400.421.531
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,09
|211.131.451
|% 3,81
|
|ODAS
|1,40
|209.805.183
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|69.058.263
|% 3,92
|
|KRDMD
|1,96
|253.377.086
|% 3,16
|
|PETKM
|3,33
|400.421.531
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2236
|8,2649
|% 0,43
|
|Frank
|6,8692
|6,9106
|% 0,22
|
|Riyal
|1,7642
|1,7731
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.590
|1.591
|13,58
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,47
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,93
|13,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|25,50
|25,50
|-0,85
|