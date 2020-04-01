***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.12.2012,19.06.2014Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Mali İşler Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Serdar Yıldız kendi isteği ile görevinden ayrılmıştır.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833790BIST