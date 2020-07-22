***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2020 22:36
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UEFA CFCB-AC (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - Yargı Dairesi)'nden bugün gelen yazı hakkında bilgilendirme:
UEFA tarafından 19 Temmuz 2019 tarihinde alınan kararda 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında muhtemel UEFA gelirlerinden 2 milyon avro kesilmesi ancak TFF nezdinde yapılacak yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı ve Bankalar Birliği ile yapılacak borç yapılandırma anlaşmalarının gerçekleşmesi durumunda cezanın 1 milyon avroya indirilmesi kararlaştırılmıştı.
Bankalar Birliği tarafından sunulan borç yapılandırma protokolü, borç yapılandırmadan ziyade bir tasfiye protokolü olması, yönetime getirdiği ağır yükümlülükler, kısıtlar ve mali durumumuza uymaması nedeniyle finansal borçlarımız yapılandırılamamış ve 19 Temmuz 2019 tarihinde kesilen ceza 2 milyon avro olarak kesinleşmiştir.
Söz konusu ceza, 2021/22 sezonunda UEFA müsabakalarında oynama hakkı kazanmamız durumunda gelirlerimizden kesilecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861272
BIST
18:05118.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,91
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
18:056,8511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0306
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
18:057,9279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0636
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
18:05411,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 7,62
|Açılış
|: 411,43
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
412,03
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.958.014
|% 10,00
|
|ADEL
|18,48
|44.271.201
|% 10,00
|
|CEMTS
|11,00
|197.691.382
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,27
|55.643.458
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.947.476
|% 10,00
|
|KUTPO
|41,44
|190.487.415
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|57.803.175
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|YAPRK
|14,72
|25.033.345
|% -9,64
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|ASELS
|33,74
|2.155.805.851
|% 4,33
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|GARAN
|7,96
|954.414.262
|% 0,25
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|IHLGM
|1,73
|293.300.220
|% -1,14
|
|CEMAS
|1,70
|271.596.386
|% -2,30
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7019
|8,7455
|% 0,51
|
|Frank
|7,3414
|7,3856
|% 0,88
|
|Riyal
|1,8213
|1,8304
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|26,19
|
|Altın Gr.
|412
|412
|8,05
|
|Cumhuriyet
|2.673
|2.695
|49,10
|
|Tam
|2.753
|2.765
|50,30
|
|Yarım
|1.336
|1.353
|24,60
|
|Çeyrek
|670
|677
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,99
|1,67
|
|Gümüş Gr.
|5,06
|5,07
|0,40
|
|B. Petrol
|44,26
|44,26
|-0,06
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59VKFYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.39 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 058, 785 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 118, 069 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 21, 573.00 milyon TL de
-
17:57NETAS
Yüzde 9.60 oranında artışla 18.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 343, 962 adet işlem
-
17:56YAPRK
Yüzde -8.35 oranında düşüşle 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 504, 796 adet işlem
-
17:55CMENT
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 26.20 lira fiyatla işlem gören hissede 390, 645 adet işlem