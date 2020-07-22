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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.07.2020 22:36
GÜNCEL HABERLER



***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

UEFA CFCB-AC (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - Yargı Dairesi)'nden bugün gelen yazı hakkında bilgilendirme: 
UEFA tarafından 19 Temmuz 2019 tarihinde alınan kararda 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında muhtemel UEFA gelirlerinden 2 milyon avro kesilmesi  ancak TFF nezdinde yapılacak yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı ve Bankalar Birliği ile yapılacak borç yapılandırma anlaşmalarının gerçekleşmesi durumunda cezanın 1 milyon avroya indirilmesi kararlaştırılmıştı.
Bankalar Birliği tarafından sunulan borç yapılandırma protokolü, borç yapılandırmadan ziyade bir tasfiye protokolü olması, yönetime getirdiği ağır yükümlülükler, kısıtlar ve mali durumumuza uymaması nedeniyle finansal borçlarımız yapılandırılamamış ve 19 Temmuz 2019 tarihinde kesilen ceza 2 milyon avro olarak kesinleşmiştir.
Söz konusu ceza, 2021/22 sezonunda UEFA müsabakalarında oynama hakkı kazanmamız durumunda gelirlerimizden kesilecektir.
        
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861272


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Yarım 1.336 1.353 24,60  
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