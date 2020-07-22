***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUEFA CFCB-AC (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - Yargı Dairesi)'nden bugün gelen yazı hakkında bilgilendirme:UEFA tarafından 19 Temmuz 2019 tarihinde alınan kararda 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında muhtemel UEFA gelirlerinden 2 milyon avro kesilmesi ancak TFF nezdinde yapılacak yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı ve Bankalar Birliği ile yapılacak borç yapılandırma anlaşmalarının gerçekleşmesi durumunda cezanın 1 milyon avroya indirilmesi kararlaştırılmıştı.Bankalar Birliği tarafından sunulan borç yapılandırma protokolü, borç yapılandırmadan ziyade bir tasfiye protokolü olması, yönetime getirdiği ağır yükümlülükler, kısıtlar ve mali durumumuza uymaması nedeniyle finansal borçlarımız yapılandırılamamış ve 19 Temmuz 2019 tarihinde kesilen ceza 2 milyon avro olarak kesinleşmiştir.Söz konusu ceza, 2021/22 sezonunda UEFA müsabakalarında oynama hakkı kazanmamız durumunda gelirlerimizden kesilecektir.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861272BIST