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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.10.2020 16:46
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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

               Yeni Sezon Futbol Yapılanmamız Hakkında Bilgilendirme
Futbol A Takımımızın yeni sezon yapılanması dün itibarıyla tamamlanmıştır. Toplamda 18 yeni oyuncu takımımıza katılmış, 10'u kiralık olmak üzere 21 oyuncu takımımızdan ayrılmıştır.
Tüm bu yapılanma neticesinde, 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde edilmiş, 14,6 milyon euro transfer harcaması yapılmıştır. Toplamda ise 8,5 milyon euro transfer karı elde edilmiştir.
2020-21 sezon başı itibarıyla geçen sezonlar ile karşılaştırmalı oyuncu garanti ücret ve fesih giderlerimiz ile tüm teknik kadromuzun, kulüp personelimizin ve vergilerimizin de içinde olduğu personel bütçelerimiz aşağıdaki gibi şekillenmiştir. 
    Milyon  Euro
    2017-18
    2018-19
    2019-20
    2020-21**

    Personel  Bütçesi*   (Vergi Dahil)
    93,3
    81,2
    63,8
    56,0

    Oyuncu  Garanti Ücret ve Fesih   (Vergi Hariç)
    64,2
    52,1
    40,6
    35,9

    * Personel bütçesi, teknik kadro, Futbol  A.Ş., Fenerium çalışanları dahildir.

    ** 2020-21 Sezonu'nda gelir vergisi oranı  %20 baz alınmıştır.

 Tüm bu rakamlara bakıldığında, 2020-2021 sezonu oyuncu garanti ücretleri ve fesih bedelleri 35.9 milyon Euro olmuş, teknik kadromuz dahil tüm futbol takımı personelimizin de içinde olduğu, vergiler dahil bütçemiz ise 56 milyon Euro şeklinde gerçekleşmiştir. 
 2020-21 sezonuna ait tüm transferlerimiz, TFF Kulüp Lisans Kurul'u tarafından kulübümüze tanınan Takım Harcama Limiti dahilinde incelenmiş ve onaylanmıştır.
 Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878671


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Tam 3.151 3.231 9,28  
Yarım 1.523 1.563 4,49  
Çeyrek 764 781 2,24  
Gümüş.Ons 24,16 24,19 -0,19  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 -0,03  
B. Petrol 42,62 42,62 1,33  
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