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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.12.2020 17:54



***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

02.12.2020 tarihli açıklamamız ile kamuya duyurduğumuz
Şirketimizin 01.06.2019- 31.05.2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Aralık 2020 Cuma günü, Saat 14.00'de, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Recep Peker Caddesi, 1907 Tribünü, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'nın belirttiği önlemler uygun olarak yapılacaktır.
Genel kurula fiziken katılmak isteyen pay sahipleri için toplantı salonunda, COVID-19 salgını ile ilgili gerekli önlemler alınacak olup pay sahiplerinin veya vekillerinin toplantıya fiziken katılımları ancak HES kodlarının bulunması ve ibraz edilmesi halinde mümkün olabilecektir.
Bununla birlikte salgının etkilerinin arttığı bu dönemde, genel kurulda yaşanabilecek yoğunluğun da göz önünde bulundurulması ve toplantıya katılacak pay sahiplerimizin fiziki katılım yerine elektronik ortamda katılım sağlamaları tavsiye edilmektedir. Elektronik katılımın nasıl sağlanabileceği konusunda gerekli açıklamalar Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun https://egk.mkk.com.tr/egkweb/Egitim.jsp adresinden temin edilebilir.
           Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
    
        





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894275


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