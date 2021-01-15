***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 18:15
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde 61,9 milyon ABD Doları tutarındaki kredimiz 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası'na çevirilmiş olup döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları'na gerilemiştir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902685
BIST
18:051.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -22,11
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
18:057,4782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1173
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
18:059,0423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0740
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
18:05441,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,03
|Açılış
|: 441,56
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|35,20
|807.629
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.496.940
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.211.558
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.110.285
|% 9,99
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.281.362
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|ISBIR
|4.100,00
|2.757.128
|% -7,97
|
|TACTR
|13,14
|1.796.126
|% -6,74
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|KOZAL
|116,10
|2.060.992.555
|% 5,07
|
|THYAO
|13,23
|1.731.828.423
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|TSKB
|1,88
|833.872.287
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,59
|574.715.737
|% -3,05
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4735
|7,4782
|% 1,59
|
|Euro
|9,0325
|9,0423
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,1409
|10,1917
|% 0,89
|
|Frank
|8,3817
|8,4322
|% 1,41
|
|Riyal
|1,9896
|1,9996
|% 1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-14,65
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,66
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,08
|
|B. Petrol
|55,14
|55,14
|-1,28
|