***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2021 16:03
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Aram Markaroğlu, bugün (14.06.2021) kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını Şirketimize bildirmiştir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942205
BIST
17:211.457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,81
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
17:218,4008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
17:2110,1956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0324
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
17:21503,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,47
|Açılış
|: 503,28
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler17:21
|GSRAY
|3,96
|374.805.754
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.946.851
|% 10,00
|
|KUTPO
|35,38
|185.834.646
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,78
|53.556.271
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.407.800
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.218.515
|% -9,81
|
|TSGYO
|3,66
|17.345.608
|% -6,63
|
|YAYLA
|4,05
|7.316.175
|% -5,37
|
|THYAO
|14,65
|1.476.821.430
|% 0,41
|
|GARAN
|8,41
|808.798.046
|% -0,59
|
|FENER
|38,20
|663.476.385
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,25
|478.942.996
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,19
|473.829.375
|% -1,35
|
|EKGYO
|2,19
|473.829.375
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,25
|478.942.996
|% -0,88
|
|THYAO
|14,65
|1.476.821.430
|% 0,41
|
|GSRAY
|3,96
|374.805.754
|% 10,00
|
|GARAN
|8,41
|808.798.046
|% -0,59
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3989
|8,4008
|% 0,08
|
|Euro
|10,1883
|10,1956
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,8196
|11,8789
|% 0,10
|
|Frank
|9,3006
|9,3566
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2329
|2,2441
|% 0,06
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-10,73
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|-33,00
|
|Tam
|3.310
|3.395
|-26,53
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|-12,83
|
|Çeyrek
|802
|821
|-6,42
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,97
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,46
|73,46
|0,77
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 01 kaybederek (% 0.00 ) 1, 562
-
17:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
17:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, TRKCM
-
17:28XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 11, 272.00 milyon TL de
-
17:27YAYLA
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 721, 142 adet işlem