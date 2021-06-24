***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2021 13:47
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Agah Ruşen Çetin, Şirketimizin hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 26.06.2021 tarihinde gerçekleşecek seçimli Genel Kurul'unda Yönetim Kurulu Üyesi olarak adaylığının bulunacak olması ve dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulunun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 (a) bendindeki şart nedeniyle bugün (24.06.2021) tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943944
14:121.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,44
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.413
En Düşük
1.405
14:128,6838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0438
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6858
En Düşük
8,6368
14:1210,3833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0729
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3898
En Düşük
10,3104
14:12497,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,54
|Açılış
|: 497,68
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
497,76
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler14:12
|BAGFS
|17,49
|1.977.916
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|276.046
|% 10,00
|
|RTALB
|22,02
|55.540.786
|% 9,99
|
|TKURU
|203,70
|6.672.941
|% 9,99
|
|KENT
|267,50
|3.026.320
|% 9,99
|
|CEOEM
|13,49
|145.596.415
|% -9,95
|
|TSGYO
|3,18
|11.406.408
|% -5,92
|
|FLAP
|2,56
|19.944.311
|% -5,88
|
|SNKRN
|29,10
|183.836
|% -5,83
|
|VKGYO
|1,59
|33.843.631
|% -4,79
|
|THYAO
|14,53
|603.861.371
|% -0,21
|
|GARAN
|8,35
|570.907.577
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,25
|464.823.925
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,11
|441.136.810
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,65
|289.402.469
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|464.823.925
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,11
|441.136.810
|% 0,00
|
|GARAN
|8,35
|570.907.577
|% 0,97
|
|KRDMD
|6,65
|289.402.469
|% 0,00
|
|HALKB
|5,26
|224.949.818
|% 0,57
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6807
|8,6838
|% 0,51
|
|Euro
|10,3773
|10,3833
|% 0,71
|
|Sterlin
|12,0437
|12,1041
|% 0,13
|
|Frank
|9,4119
|9,4686
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3071
|2,3187
|% 0,44
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|3,53
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|0,00
|
|Tam
|3.277
|3.361
|1,23
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|0,59
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,06
|
|B. Petrol
|75,11
|75,11
|-0,08
|
Seans Raporu
14:12
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