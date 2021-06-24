***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.07.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Agah Ruşen Çetin, Şirketimizin hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 26.06.2021 tarihinde gerçekleşecek seçimli Genel Kurul'unda Yönetim Kurulu Üyesi olarak adaylığının bulunacak olması ve dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulunun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 (a) bendindeki şart nedeniyle bugün (24.06.2021) tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943944