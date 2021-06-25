***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞiketimizin ana ortağı olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Genel Kurul'unda gösterilen 2021 yılı bölümlere göre konsolide bütçesi ekte sunulmuştur.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944223BIST