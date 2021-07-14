***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Sayın Agah Ruşen Çetin'in görevinden ayrılmasıyla boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 12.07.2021 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde, Sayın Agah Ruşen Çetin'in kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilen ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişini sunan Sayın Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 14.07.2021 tarih ve 2021/04 sayılı kararı ile karar verilmiştir. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951099BIST