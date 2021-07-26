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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.07.2021 18:39



***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Sayın Şaban Erdikler'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve kendisinin görevinden ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Agah Ruşen Çetin'in yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951874


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