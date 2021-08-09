***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarParibu Teknoloji A.Ş. ("Paribu") iştiraki olan Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş ("Stoken") ile marka kullanım hakkı karşılığında blok zinciri teknolojisine dayanan bir kripto varlık üretilmesi ve üretilen kripto varlığın satılması ile ilgili olarak Taraftar Token Üretim ve İşbirliği Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından toplam 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edilmiştir. Kripto varlık satışından elde edilecek toplam hasılat, Şirketimiz ile hakim ortağı arasındaki Lisans Kiralama Sözleşmesi uyarınca fatura edilecektir.Yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955922BIST