***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2021 12:31
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Paribu Teknoloji A.Ş. ("Paribu") iştiraki olan Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş ("Stoken") ile marka kullanım hakkı karşılığında blok zinciri teknolojisine dayanan bir kripto varlık üretilmesi ve üretilen kripto varlığın satılması ile ilgili olarak Taraftar Token Üretim ve İşbirliği Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından toplam 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edilmiştir. Kripto varlık satışından elde edilecek toplam hasılat, Şirketimiz ile hakim ortağı arasındaki Lisans Kiralama Sözleşmesi uyarınca fatura edilecektir.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955922
BIST
14:421.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
14:428,6452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0296
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
14:4210,1741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0194
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
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10,2133
En Düşük
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14:42486,07
En Yüksek
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|: -0,50%
|| -2,45
|Açılış
|: 486,07
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler14:42
|GENIL
|14,30
|572.761.727
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.350.993
|% 9,98
|
|RODRG
|16,22
|8.449.050
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|TGSAS
|14,06
|6.153.873
|% 9,93
|
|EDIP
|3,99
|1.880.028
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,80
|42.315.887
|% -8,67
|
|FADE
|11,17
|74.647.873
|% -8,44
|
|DAGHL
|15,82
|24.444.240
|% -7,21
|
|UZERB
|35,30
|128.447
|% -7,11
|
|SISE
|8,27
|905.622.417
|% 3,37
|
|GARAN
|9,25
|657.081.625
|% 0,22
|
|GENIL
|14,30
|572.761.727
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,07
|518.675.752
|% 0,88
|
|THYAO
|12,92
|407.304.156
|% 0,70
|
|ZRGYO
|1,60
|399.736.064
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,48
|347.732.128
|% 0,40
|
|SISE
|8,27
|905.622.417
|% 3,37
|
|GARAN
|9,25
|657.081.625
|% 0,22
|
|KRDMD
|8,07
|518.675.752
|% 0,88
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6392
|8,6452
|% 0,34
|
|Euro
|10,1684
|10,1741
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,9635
|12,0235
|% 0,40
|
|Frank
|9,3943
|9,4508
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2978
|2,3093
|% 0,31
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-17,83
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.268
|-25,00
|
|Tam
|3.210
|3.291
|-18,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-8,78
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,82
|67,82
|-2,88
|