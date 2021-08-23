***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKulübümüzün 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak yaklaşık 250 Milyon Türk Lirası karşılığı tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959944BIST