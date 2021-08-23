***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2021 10:20
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kulübümüzün 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak yaklaşık 250 Milyon Türk Lirası karşılığı tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959944
BIST
13:081.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,20
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
13:088,4794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0052
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
13:089,9415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
13:08487,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,14
|Açılış
|: 487,10
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler13:08
|BRLSM
|11,01
|556.289.452
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.212.761
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.079.314
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.602.511
|% 9,96
|
|VANGD
|6,19
|30.119.910
|% 9,95
|
|PENTA
|86,40
|7.228.103
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|176.720
|% -8,26
|
|EUKYO
|6,35
|3.574.444
|% -8,10
|
|UFUK
|20,90
|555.057
|% -6,28
|
|MMCAS
|5,36
|194.775
|% -5,13
|
|BRLSM
|11,01
|556.289.452
|% 9,99
|
|GARAN
|9,48
|504.460.759
|% 1,17
|
|SISE
|8,89
|500.692.368
|% 2,18
|
|SASA
|28,30
|442.795.301
|% 1,43
|
|THYAO
|12,46
|336.829.567
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,73
|334.800.379
|% 2,50
|
|SISE
|8,89
|500.692.368
|% 2,18
|
|PETKM
|6,06
|333.351.242
|% 1,85
|
|GARAN
|9,48
|504.460.759
|% 1,17
|
|BRLSM
|11,01
|556.289.452
|% 9,99
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4756
|8,4794
|% -0,06
|
|Euro
|9,9363
|9,9415
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5474
|11,6053
|% 0,21
|
|Frank
|9,2043
|9,2597
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2521
|2,2634
|% -0,15
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|7,57
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|0,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|1,23
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|0,59
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,09
|
|B. Petrol
|66,70
|66,70
|1,95
|