***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2021 14:27
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.11.2021 tarih (bugün) ve 17 sayılı kararı ile Şirketin sevk ve idaresinden sorumlu Genel Müdür olarak Sayın Çağdaş Koçak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975663
BIST
15:131.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,73
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.600
En Düşük
1.589
15:139,7381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0589
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7385
En Düşük
9,6551
15:1311,2796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0604
|Açılış
|: 11,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2796
En Düşük
11,1772
15:13568,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 2,17
|Açılış
|: 568,14
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,72
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler15:11
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.107.769
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.930.878
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|138.327.758
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.537.873
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|108.740.585
|% -5,78
|
|FENER
|30,20
|67.554.594
|% -5,15
|
|GSRAY
|3,93
|151.166.447
|% -4,84
|
|THYAO
|17,92
|2.135.930.276
|% 1,53
|
|GARAN
|10,63
|1.620.356.372
|% 0,19
|
|PETKM
|6,88
|1.145.291.891
|% 2,99
|
|ASELS
|16,91
|692.929.144
|% 1,14
|
|KRDMD
|7,21
|605.441.861
|% 2,12
|
|PETKM
|6,88
|1.145.291.891
|% 2,99
|
|YKBNK
|3,00
|480.450.388
|% -0,33
|
|GARAN
|10,63
|1.620.356.372
|% 0,19
|
|TSKB
|1,57
|238.300.206
|% 0,00
|
|THYAO
|17,92
|2.135.930.276
|% 1,53
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7309
|9,7329
|% 0,55
|
|Euro
|11,2668
|11,2787
|% 0,53
|
|Sterlin
|13,1008
|13,1665
|% 0,57
|
|Frank
|10,5922
|10,6560
|% 0,22
|
|Riyal
|2,5862
|2,5991
|% 0,52
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-2,23
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.754
|3.811
|13,00
|
|Tam
|3.737
|3.831
|14,32
|
|Yarım
|1.806
|1.853
|6,92
|
|Çeyrek
|906
|927
|3,47
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|1,10
|