***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2022 10:26
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi, Bütçe ve Raporlama Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Özge Alkaç Erol kendi isteği ile görevinden ayrılmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021416
BIST
11:582.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 10,50
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
11:5814,6473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0150
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6485
En Düşük
14,6093
11:5815,8216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0048
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
11:58938,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,16
|Açılış
|: 938,33
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
938,61
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler11:58
|OYYAT
|59,50
|3.886.362
|% 9,98
|
|MERIT
|38,68
|20.529.341
|% 8,71
|
|OYAYO
|6,89
|2.569.229
|% 8,33
|
|MEPET
|3,44
|17.057.913
|% 8,18
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,36
|48.299.379
|% -6,36
|
|GZNMI
|30,34
|7.361.477
|% -4,95
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|ITTFH
|1,51
|12.763.800
|% -4,43
|
|GARAN
|14,07
|1.446.087.572
|% 1,22
|
|THYAO
|37,82
|980.877.114
|% 0,21
|
|KOZAL
|173,20
|915.382.727
|% 2,06
|
|YKBNK
|5,19
|831.517.157
|% 0,00
|
|SISE
|17,61
|744.764.234
|% 1,09
|
|TSKB
|1,96
|338.885.343
|% 4,26
|
|YKBNK
|5,19
|831.517.157
|% 0,00
|
|ODAS
|2,39
|305.193.849
|% 3,02
|
|SKBNK
|1,21
|135.608.364
|% 2,54
|
|GARAN
|14,07
|1.446.087.572
|% 1,22
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6446
|14,6473
|% 0,10
|
|Euro
|15,8134
|15,8216
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,0049
|19,1002
|% -0,27
|
|Frank
|15,4362
|15,5292
|% -0,10
|
|Riyal
|3,8930
|3,9125
|% 0,07
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|17,26
|
|Altın Gr.
|938
|938
|8,81
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|2,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|11,83
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|5,72
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,60
|