***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2022 16:02
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Ömer Temelli'nin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve kendisinin görevinden ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Simla Türker Bayazıt'ın yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049277
BIST
16:172.582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 38,49
|Açılış
|: 2.548
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|Önceki Kapanış
|: 2.543
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2.586
En Düşük
2.539
16:1717,9272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 17,8700
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|Önceki Kapanış
|: 17,9400
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18,0233
En Düşük
17,7581
16:1718,2236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0528
|Açılış
|: 18,1200
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|Önceki Kapanış
|: 18,1800
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18,1581
16:171.012,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,43
|Açılış
|: 1.012,16
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|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
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1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler16:17
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.663.735
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.863.024
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|31.509.062
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.081.640
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,24
|42.539.683
|% -6,00
|
|DOBUR
|61,05
|11.624.488
|% -5,93
|
|THYAO
|50,20
|2.267.929.586
|% 1,01
|
|FROTO
|302,70
|1.219.574.312
|% 6,21
|
|SISE
|21,56
|1.161.758.085
|% 1,51
|
|TUPRS
|265,00
|895.563.958
|% 2,99
|
|SASA
|42,84
|837.257.948
|% 2,59
|
|EKGYO
|3,10
|677.102.342
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,69
|266.114.866
|% 4,97
|
|YKBNK
|4,72
|708.246.084
|% 1,72
|
|ODAS
|3,70
|372.726.265
|% -0,54
|
|KRPLS
|5,65
|550.663.735
|% 9,92
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9217
|17,9272
|% 0,03
|
|Euro
|18,2073
|18,2236
|% -0,29
|
|Sterlin
|21,5871
|21,6953
|% -0,86
|
|Frank
|18,6106
|18,7227
|% -0,52
|
|Riyal
|4,7568
|4,7806
|% -0,07
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|1,03
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|0,61
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.809
|-1,00
|
|Tam
|6.733
|6.790
|-44,00
|
|Yarım
|3.281
|3.319
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.659
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,98
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,09
|
Seans Raporu
16:17
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-
16:31BTCIM
Yüzde 4.65 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 309, 839 adet işlem
-
16:30OZKGY
Yüzde 5.68 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 858, 038 adet işlem
-
16:30OZKGY
Yüzde 5.68 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 858, 038 adet işlem
-
16:29TMSN
Yüzde 6.65 oranında artışla 48.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 207, 776 adet işlem
-
16:28XU100
Endeks 2, 582 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 22, 726.00 milyon TL de