***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Agah Ruşen Çetin Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçilmiş olup, Fenerbahçe Futbol AŞ'deki yönetim kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle 22.06.2023 tarihinde istifa etmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve kendisinin görevinden ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Acar Sertaç Komsuoğlu'nun yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılıTürk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulutarafından karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161339BIST