***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2023 17:57
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Agah Ruşen Çetin Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçilmiş olup, Fenerbahçe Futbol AŞ'deki yönetim kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle 22.06.2023 tarihinde istifa etmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve kendisinin görevinden ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Acar Sertaç Komsuoğlu'nun yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu
tarafından karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161339
BIST
'
18:055.428
En Düşük
|Değişim
|: 4,65%
|| 241,43
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.435
18:0524,7268
En Yüksek
|Değişim
|: 4,92%
|| 1,1604
|Açılış
|: 24,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,8160
En Düşük
23,4314
18:0527,0713
En Yüksek
|Değişim
|: 4,73%
|| 1,2224
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
27,4126
En Düşük
25,6253
18:051.523,22
En Yüksek
|Değişim
|: 4,00%
|| 58,63
|Açılış
|: 1.523,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.526,87
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|40,48
|115.854.490
|% 10,00
|
|SELGD
|6,60
|4.810.373
|% 10,00
|
|POLTK
|3.049,20
|59.753.135
|% 10,00
|
|VKFYO
|22,66
|61.403.350
|% 10,00
|
|UZERB
|255,20
|1.801.134
|% 10,00
|
|BURVA
|66,15
|39.368.716
|% -10,00
|
|BMSTL
|48,88
|116.480.876
|% -9,98
|
|PAMEL
|128,00
|123.966.646
|% -7,91
|
|INGRM
|605,00
|14.035.912
|% -7,21
|
|PRKME
|17,97
|246.841.390
|% -7,04
|
|THYAO
|180,30
|12.651.158.587
|% 6,43
|
|AKBNK
|19,19
|8.413.814.506
|% -0,62
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|AKBNK
|19,19
|8.413.814.506
|% -0,62
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|EKGYO
|6,86
|1.574.391.499
|% 5,21
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|24,7068
|24,7268
|% 4,92
|
|Euro
|27,0342
|27,0713
|% 4,73
|
|Sterlin
|31,4560
|31,6138
|% 4,85
|
|Frank
|27,4967
|27,6624
|% 4,60
|
|Riyal
|6,5800
|6,6130
|% 5,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-16,66
|
|Altın Gr.
|1.523
|1.523
|58,63
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.818
|5.009
|238,00
|
|Çeyrek
|2.416
|2.504
|118,00
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|17,84
|17,86
|0,68
|
|B. Petrol
|74,16
|74,16
|-2,96
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TKFEN
Yüzde 8.11 oranında artışla 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 690, 508 adet işlem
-
17:58PASEU
Yüzde 9.97 oranında artışla 36.40 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 312, 414 adet işlem
-
17:57ARCLK
Yüzde 8.25 oranında artışla 120.70 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 760, 703 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 59 artarak (% 4.31 ) 4, 875