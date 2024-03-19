***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2024 15:05
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından, Kulübün 2024/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 19.03.2024 tarihinde Şirketimize bildirilmiş olup, alınan kararı kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun , 18.03.2024 tarihinde aldığı kararlar aşağıda yer almaktadır.
1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu'nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine,
Gündem :
1- Açılış,
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu,
4- İstiklal Marşı,
5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,
6- Kapanış.
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260186
BIST