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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.03.2024 15:05
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından, Kulübün 2024/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 19.03.2024 tarihinde Şirketimize bildirilmiş olup, alınan kararı kamuoyunun bilgisine sunarız. 
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun , 18.03.2024 tarihinde aldığı kararlar aşağıda yer almaktadır. 
1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu'nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına  toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine,
Gündem    :
1-     Açılış,
2-     Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,
3-     Saygı Duruşu,
4-     İstiklal Marşı,
5-     17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,
6-     Kapanış.
 
                      
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260186


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