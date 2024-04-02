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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.04.2024 22:47
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 02.04.2024 tarihinde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurulu'nda
Gündemin 5. Maddesi gereği yapılan istişareler neticesinde alınması kararlaştırılan ve Yönetim Kurulu'nun takdirine göre uygulanacak olan aşağıdaki aksiyonların tamamı hakkında, mevcut Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na görev süresinin bitimine kadar yetki verilmesine karar verilmiştir. 
1. Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U 19 Takımı ile katılmak,
2. Önümüzdeki sezondan itibaren iki sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki iki sezon Türkiye Kupası'na U 19 takımı ile katılmak,
3. Türkiye'de futbol faaliyetlerimiz ile ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek,
4. Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibariyle UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266068


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