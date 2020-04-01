***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSibel Keskin Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Uzmanı 18.01.2016 (0216) 542 16 72 sibel.keskin@fenerbahce.org - -Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerENGİN DUMANLI Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833791BIST