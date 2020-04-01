***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2020 13:31
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Sibel Keskin Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Uzmanı 18.01.2016 (0216) 542 16 72 sibel.keskin@fenerbahce.org - -
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENGİN DUMANLI Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833791
BIST
14:5289.240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -404,19
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
14:526,6705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0555
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6717
En Düşük
6,6108
14:527,2931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
14:52340,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 4,99
|Açılış
|: 340,76
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.245.871
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|349.894
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|349.894
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.127.877
|% -9,80
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|GEDIK
|17,57
|12.374.476
|% -7,96
|
|PEKGY
|2,50
|23.608.163
|% -7,41
|
|ALCTL
|18,70
|53.856.780
|% -6,17
|
|THYAO
|9,04
|556.512.876
|% -0,33
|
|ASELS
|23,08
|496.792.866
|% -2,20
|
|SASA
|8,80
|465.315.612
|% 0,34
|
|GARAN
|7,95
|425.118.476
|% -2,21
|
|PETKM
|3,33
|400.648.587
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,08
|212.413.600
|% 2,86
|
|ODAS
|1,40
|211.278.650
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|69.123.820
|% 3,92
|
|KRDMD
|1,95
|257.194.458
|% 2,63
|
|PETKM
|3,33
|400.648.587
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2175
|8,2587
|% 0,36
|
|Frank
|6,8638
|6,9052
|% 0,14
|
|Riyal
|1,7632
|1,7720
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.583
|5,90
|
|Altın Gr.
|340
|341
|4,89
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,92
|13,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|25,44
|25,44
|-0,91
|
Seans Raporu
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15:05ENJSA
Yüzde -9.00 oranında düşüşle 6.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 090, 194 adet işlem
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15:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -524, 84 kaybederek (% -0.49 ) 106, 266
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15:04XU100
Endeks 89, 255 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 7, 611.00 milyon TL de
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15:04MAVI
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 32.28 lira fiyatla işlem gören hissede 448, 567 adet işlem
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15:03DEVA
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 900, 866 adet işlem