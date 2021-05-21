***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.05.2021 14:49
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENGİN DUMANLI Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Üniversitelerde Öğretim Üyelikleri
ÇAĞDAŞ KOÇAK Mali İşler Direktorü Finans Sektörü Profesyoneli Finans Müdürü, Mali İşler Koordinatörü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937191
BIST
16:201.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,62
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:208,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0064
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:2010,2176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0440
|Açılış
|: 10,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2062
16:20508,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,39
|Açılış
|: 508,22
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:20
|SONME
|38,64
|7.406.433
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.927.343
|% 9,91
|
|FENER
|34,30
|488.772.356
|% 9,65
|
|SELGD
|4,09
|1.536.044
|% 7,92
|
|OZGYO
|1,83
|13.611.795
|% 7,65
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|30,68
|60.898.397
|% -7,87
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|INVEO
|136,50
|80.862.049
|% -5,86
|
|GARAN
|8,20
|742.369.426
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,13
|678.569.363
|% 1,37
|
|TUPRS
|102,40
|624.639.787
|% 2,20
|
|JANTS
|89,00
|623.373.926
|% 1,31
|
|BJKAS
|7,64
|579.659.760
|% 5,96
|
|YKBNK
|2,17
|377.182.134
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,98
|269.339.860
|% 1,02
|
|GARAN
|8,20
|742.369.426
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,13
|678.569.363
|% 1,37
|
|BJKAS
|7,64
|579.659.760
|% 5,96
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3717
|8,3741
|% -0,08
|
|Euro
|10,2105
|10,2176
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,8496
|11,9091
|% -0,06
|
|Frank
|9,2848
|9,3408
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2263
|2,2374
|% -0,08
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|9,93
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.356
|3.406
|20,00
|
|Tam
|3.339
|3.425
|15,92
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|7,70
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,05
|
|B. Petrol
|66,14
|66,14
|1,03
|