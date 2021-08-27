***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.08.2021 16:41
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÇAĞDAŞ KOÇAK Mali İşler Direktorü Finans Sektörü Profesyoneli Finans Müdürü, Mali İşler Koordinatörü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960797
BIST
18:001.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,30
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.457
En Düşük
1.444
18:008,3562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0318
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3473
18:009,8581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0234
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8983
En Düşük
9,8344
18:00485,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,22
|Açılış
|: 485,36
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
481,85
BIST En Aktif Hisseler18:00
|DESA
|10,12
|6.986.820
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|4.472.160
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.075.462
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,00
|47.794.894
|% 9,96
|
|BALAT
|6,86
|1.709.142
|% 9,94
|
|SUMAS
|93,90
|1.712.629
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|6.879.918
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,20
|2.412.656
|% -7,76
|
|UFUK
|22,30
|134.591
|% -7,01
|
|GESAN
|23,16
|636.037.277
|% -5,93
|
|GARAN
|9,54
|1.036.286.482
|% 1,06
|
|THYAO
|12,66
|788.811.807
|% -1,02
|
|KRDMD
|7,72
|642.385.811
|% 2,12
|
|GESAN
|23,16
|636.037.277
|% -5,93
|
|PETKM
|6,23
|485.692.593
|% 2,47
|
|YKBNK
|2,56
|446.492.294
|% 1,19
|
|ODAS
|1,48
|213.070.610
|% 1,37
|
|GARAN
|9,54
|1.036.286.482
|% 1,06
|
|KARSN
|3,90
|412.119.128
|% 6,85
|
|KRDMD
|7,72
|642.385.811
|% 2,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3503
|8,3562
|% -0,38
|
|Euro
|9,8506
|9,8581
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,4527
|11,5101
|% -0,00
|
|Frank
|9,1138
|9,1687
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2216
|2,2328
|% -0,33
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|14,63
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,20
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|17,00
|
|Tam
|3.202
|3.284
|19,25
|
|Yarım
|1.547
|1.589
|9,31
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,09
|
|B. Petrol
|71,38
|71,38
|1,20
|
Seans Raporu
18:00
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17:58INFO
Yüzde 5.07 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 884, 260 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, BIMAS, GUBRF
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KRDMD, SAHOL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 23 artarak (% 0.10 ) 1, 283
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, ISBIR, YAPRK, AKFGY, DESA, YYAPI, BALAT