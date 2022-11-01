***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.11.2022 10:38
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Onur Yavuz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kıdemli Raporlama Uzmanı 01.11.2022 (0216) 542 1871 onur.yavuz@fenerbahce.org Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 210131
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075815
BIST
10:244.060
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 81,28
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.060
En Düşük
3.987
10:2418,6202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
10:2418,4670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0634
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5502
En Düşük
18,3744
10:24986,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,63
|Açılış
|: 986,74
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,90
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler10:24
|VAKKO
|33,88
|4.258.072
|% 10,00
|
|SMRTG
|94,50
|133.571.461
|% 9,95
|
|BRLSM
|18,01
|48.893.582
|% 9,95
|
|EKIZ
|18,87
|552.400
|% 9,71
|
|BALAT
|11,75
|160.399
|% 9,51
|
|LIDER
|47,70
|18.514.482
|% -10,00
|
|TRCAS
|21,44
|68.391.792
|% -9,99
|
|EMNIS
|50,45
|318.390
|% -9,99
|
|DYOBY
|20,20
|14.013.878
|% -9,98
|
|KRTEK
|24,70
|26.790.303
|% -9,72
|
|THYAO
|103,40
|1.164.962.148
|% 2,07
|
|SASA
|129,40
|744.602.336
|% 7,65
|
|SISE
|34,04
|737.609.543
|% 2,47
|
|TUPRS
|388,20
|494.430.139
|% 2,43
|
|KONTR
|102,50
|431.513.328
|% 4,43
|
|EKGYO
|4,43
|344.851.530
|% 0,45
|
|YKBNK
|9,37
|347.721.577
|% 1,74
|
|ISCTR
|9,40
|253.434.294
|% 0,86
|
|AKBNK
|14,87
|394.107.245
|% 1,71
|
|PETKM
|13,77
|346.018.987
|% 2,46
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6150
|18,6202
|% 0,07
|
|Euro
|18,4604
|18,4670
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,3792
|21,4864
|% 0,56
|
|Frank
|18,5821
|18,6940
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% 0,11
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|11,66
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,44
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.630
|6.699
|48,00
|
|Yarım
|3.230
|3.273
|24,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.635
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,31
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|1,55
|