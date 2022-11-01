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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.11.2022 10:38
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Onur Yavuz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kıdemli Raporlama Uzmanı 01.11.2022 (0216) 542 1871 onur.yavuz@fenerbahce.org Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 210131




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075815


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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 33,88 4.258.072 % 10,00  
SMRTG 94,50 133.571.461 % 9,95  
BRLSM 18,01 48.893.582 % 9,95  
EKIZ 18,87 552.400 % 9,71  
BALAT 11,75 160.399 % 9,51  
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10:24 Alış Satış %  
Dolar 18,6150 18,6202 % 0,07  
Euro 18,4604 18,4670 % 0,34  
Sterlin 21,3792 21,4864 % 0,56  
Frank 18,5821 18,6940 % 0,50  
Riyal 4,9399 4,9647 % 0,11  
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10:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.645 11,66  
Altın Gr. 986 986 9,44  
Cumhuriyet 6.572 6.671 5,00  
Tam 6.630 6.699 48,00  
Yarım 3.230 3.273 24,00  
Çeyrek 1.620 1.635 11,00  
Gümüş.Ons 19,66 19,69 0,51  
Gümüş Gr. 11,76 11,78 0,31  
B. Petrol 94,36 94,36 1,55  
Seans Raporu 10:24
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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