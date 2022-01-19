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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

19.01.2022 20:30
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/01/2022
Karar Sayısı
48
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                             SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI  SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
 
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 19.01.2022 tarih ve 48 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 30.11.2021 tarihinde sona eren 6 aylık faaliyet dönemine ait ara dönem konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
                                                                                                                                
 
Saygılarımızla,
 
M. SİNA AFRA                           A.CEYHAN HANCIOĞLU        H.ÇAĞATAY ÖZDOĞRU
Denetim Komitesi Üyesi                 Denetim Komitesi Üyesi             Denetim Komitesi Üyesi                           
 
 
ÇAĞDAŞ KOÇAK                         ÖZGE ALKAÇ EROL                           
Genel Müdür                                    Bütçe ve Raporlama Müdürü
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995224


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