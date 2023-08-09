***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.08.2023 19:19
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2023
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2023
Karar Sayısı
159
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 09.08.2023 tarih ve 159 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31.05.2023 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ait konsolide Finansal Tablolarının, Faaliyet Raporunun, Kurulirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
H.Çağatay ÖZDOĞRU Özgür B. AKKOL A.Ceyhan HANCIOĞLU
Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi
Çağdaş KOÇAK Cansu KARADENİZ
Genel Müdür Mali İşler Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183083
BIST