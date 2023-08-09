***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.04.2023Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/08/2023Karar Sayısı159Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANIa) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 09.08.2023 tarih ve 159 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31.05.2023 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ait konsolide Finansal Tablolarının, Faaliyet Raporunun, Kurulirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,H.Çağatay ÖZDOĞRU Özgür B. AKKOL A.Ceyhan HANCIOĞLUDenetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi ÜyesiÇağdaş KOÇAK Cansu KARADENİZGenel Müdür Mali İşler Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183083BIST