***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
05.08.2020 20:17
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )
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Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Erol Bulut
Sözleşme Tarihi
30.07.2020
Sözleşme Süresi
2 Yıl
Açıklamalar
Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Erol Bulut ile 2 yıllığına anlaşmaya varılmıştır.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865532
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
18:057,0517
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 0,1528
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0844
En Düşük
6,8794
18:058,4061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 0,2405
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4274
En Düşük
8,1274
18:05462,50
En Yüksek
|Değişim
|: 3,48%
|| 15,56
|Açılış
|: 462,50
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|32.536.564
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|422.768.722
|% 10,00
|
|AYES
|4,84
|351.930
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.644.786
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.592.260
|% 9,98
|
|PKENT
|773,30
|8.254.978
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|530.161
|% -10,00
|
|BFREN
|858,80
|600.301
|% -10,00
|
|EMNIS
|3,24
|9.801
|% -10,00
|
|DOKTA
|29,72
|57.069.379
|% -9,99
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% -1,88
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,30
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 2,88
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% -1,88
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 8,52
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 2,88
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,30
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2239
|9,2701
|% 2,83
|
|Frank
|7,7342
|7,7808
|% 3,03
|
|Riyal
|1,8761
|1,8855
|% 2,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.039
|19,05
|
|Altın Gr.
|462
|462
|15,56
|
|Cumhuriyet
|3.036
|3.098
|114,10
|
|Tam
|3.128
|3.188
|117,20
|
|Yarım
|1.518
|1.556
|59,60
|
|Çeyrek
|761
|779
|28,70
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,97
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,35
|
|B. Petrol
|45,15
|45,15
|0,72
|
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