***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
02.07.2021 19:47
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )
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Türkçe
Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Vitor Manuel De Oliveira Lopes Pereira
Sözleşme Tarihi
02.07.2021
Sözleşme Süresi
2 yıl
Açıklamalar
Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Vitor Manuel De Oliveira Lopes Pereira ile 2 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945985
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
18:058,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0487
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
18:0510,3152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0240
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
18:05499,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,91
|Açılış
|: 499,09
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|SERVE
|16,72
|576.731
|% 10,00
|
|EUKYO
|6,60
|5.995.076
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|130.321.743
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.349.930
|% 9,97
|
|METUR
|5,40
|59.431.327
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.854.457
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.838.192
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|745.724
|% -9,97
|
|OZBAL
|12,74
|54.205.635
|% -9,96
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|ARCLK
|32,38
|925.097.873
|% 8,51
|
|KCHOL
|19,45
|881.375.876
|% 4,96
|
|SASA
|28,62
|751.297.726
|% 3,40
|
|KOZAL
|112,80
|695.555.503
|% -4,81
|
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,89
|217.700.953
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|251.016.485
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|GARAN
|8,40
|550.904.261
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6939
|8,6992
|% 0,56
|
|Euro
|10,3034
|10,3128
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,9721
|12,0322
|% 0,88
|
|Frank
|9,3904
|9,4470
|% 0,89
|
|Riyal
|2,3126
|2,3242
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|5,14
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,16
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,13
|
|B. Petrol
|75,92
|75,92
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de