***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
01.06.2022 11:00
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Teknik Yönetime İlişkin Açıklama )
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Türkçe
Teknik Yönetime İlişkin Açıklama
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Teknik Direktörün Adı-Soyadı
Jorge Fernando Pinheiro de Jesus
Sözleşme Tarihi
-
Sözleşme Süresi
-
Açıklamalar
Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033807
BIST
12:192.583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 35,49
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
12:1916,4395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0441
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
12:1917,6383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
12:19966,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,09
|Açılış
|: 966,31
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler12:19
|OZRDN
|12,91
|1.954.304
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,08
|230.485.196
|% 9,28
|
|MRGYO
|1,68
|19.189.158
|% 9,09
|
|PENTA
|488,50
|49.416.104
|% 8,19
|
|MZHLD
|79,15
|15.383.746
|% 8,05
|
|AVGYO
|2,83
|23.758.807
|% -9,00
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,27
|13.592.464
|% -6,84
|
|METRO
|1,12
|55.186.923
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,20
|1.562.556
|% -4,76
|
|THYAO
|50,05
|2.064.136.249
|% 0,30
|
|SASA
|38,08
|1.011.823.868
|% 4,39
|
|KRDMD
|15,01
|844.309.095
|% 2,11
|
|HEKTS
|32,22
|737.549.958
|% 2,87
|
|SISE
|21,14
|707.863.472
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,88
|462.053.026
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,74
|494.887.963
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,30
|121.869.339
|% 1,56
|
|KARSN
|7,11
|431.174.822
|% 1,72
|
|DOHOL
|3,99
|239.782.696
|% -0,50
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4334
|16,4395
|% 0,27
|
|Euro
|17,6216
|17,6383
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,6146
|20,7180
|% -0,00
|
|Frank
|17,0172
|17,1197
|% -0,06
|
|Riyal
|4,3683
|4,3902
|% 0,15
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-8,03
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|6.437
|6.534
|-41,00
|
|Tam
|6.405
|6.565
|-37,94
|
|Yarım
|3.096
|3.176
|-18,35
|
|Çeyrek
|1.553
|1.588
|-9,17
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,76
|