***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
18.09.2020 14:07
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Jailson Marques Siqueira
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Fenerbahçe Futbol A.Ş.
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875629
BIST
15:251.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,75
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
15:257,5735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
15:258,9742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0203
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
15:25474,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,59
|Açılış
|: 474,31
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler15:23
|AYCES
|77,55
|6.835.174
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.956.736
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.251.190
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|53.429.848
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|ETILR
|3,12
|1.610.219
|% -9,57
|
|KRDMD
|3,24
|1.269.204.746
|% 3,18
|
|PETKM
|4,38
|676.146.231
|% 0,23
|
|HLGYO
|2,61
|513.859.908
|% 7,85
|
|DGKLB
|2,62
|412.326.541
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,50
|351.827.575
|% 7,03
|
|KRDMD
|3,24
|1.269.204.746
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,61
|513.859.908
|% 7,85
|
|DGKLB
|2,62
|412.326.541
|% -8,71
|
|PETKM
|4,38
|676.146.231
|% 0,23
|
|IHLAS
|1,06
|112.500.012
|% 0,00
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5715
|7,5735
|% 0,36
|
|Euro
|8,9669
|8,9742
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7801
|9,8292
|% 0,21
|
|Frank
|8,2791
|8,3290
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0118
|2,0219
|% 0,31
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|474
|475
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.145
|3.193
|15,00
|
|Tam
|3.132
|3.210
|13,44
|
|Yarım
|1.514
|1.553
|6,50
|
|Çeyrek
|759
|776
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,02
|-0,02
|
Seans Raporu
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