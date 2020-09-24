***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
24.09.2020 09:55
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Mbwana Samatta
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Aston Villa FC
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876395
BIST
12:421.102
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:40
|HURGZ
|2,20
|7.756.786
|% 10,00
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|CRFSA
|23,98
|21.091.551
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.607.353
|% 9,99
|
|PKENT
|979,00
|93.005
|% 9,99
|
|SONME
|16,74
|12.246.211
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|10.300.088
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|8.204.654
|% -9,98
|
|SISE
|6,82
|598.763.488
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,27
|526.460.690
|% -0,61
|
|ADESE
|2,38
|328.572.981
|% 3,03
|
|DOHOL
|2,36
|231.337.236
|% 2,16
|
|GARAN
|6,60
|202.085.717
|% 0,30
|
|KRDMD
|3,27
|526.460.690
|% -0,61
|
|ADESE
|2,38
|328.572.981
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,57
|185.893.860
|% 1,95
|
|DOHOL
|2,36
|231.337.236
|% 2,16
|
|SISE
|6,82
|598.763.488
|% 0,44
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6957
|7,7017
|% 0,01
|
|Euro
|8,9577
|8,9673
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,7782
|9,8273
|% 0,03
|
|Frank
|8,2802
|8,3301
|% -0,31
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|Riyal
|2,0476
|2,0578
|% -0,01
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|12:40
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-12,57
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|Altın Gr.
|458
|458
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.033
|3.108
|-37,59
|
|Yarım
|1.466
|1.503
|-18,19
|
|Çeyrek
|735
|752
|-9,09
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,12
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|-0,17
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|-0,07
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