***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
27.07.2022 12:20
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Kim Min-Jae
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Fenerbahçe Futbol A.Ş.
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kim Min-Jae'nin İtalya'nın Napoli kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048001
BIST
13:362.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,47
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
13:3617,8983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0403
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9064
En Düşük
17,8322
13:3618,1901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1001
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1974
En Düşük
18,0653
13:36991,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,14
|Açılış
|: 991,12
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler13:36
|EMNIS
|36,32
|1.355.521
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.769.032
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|55.732.557
|% 9,97
|
|PSGYO
|2,87
|142.536.641
|% 9,96
|
|DOBUR
|63,50
|15.329.180
|% 9,96
|
|UFUK
|77,10
|2.414.872
|% -7,11
|
|PEGYO
|2,43
|36.838.175
|% -4,71
|
|DESPC
|11,24
|7.276.121
|% -3,77
|
|KORDS
|46,14
|108.416.974
|% -3,75
|
|MTRKS
|62,80
|4.204.797
|% -3,68
|
|THYAO
|49,48
|2.016.766.615
|% 0,98
|
|EKGYO
|3,21
|792.915.460
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,76
|789.737.292
|% 0,21
|
|SISE
|21,16
|549.194.032
|% 0,57
|
|EREGL
|27,32
|483.535.307
|% -0,94
|
|EKGYO
|3,21
|792.915.460
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,58
|284.810.387
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,76
|789.737.292
|% 0,21
|
|TSKB
|2,60
|294.248.205
|% 4,00
|
|ADESE
|0,85
|95.204.404
|% 6,25
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8914
|17,8983
|% 0,23
|
|Euro
|18,1731
|18,1901
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,5230
|21,6310
|% 0,50
|
|Frank
|18,5442
|18,6559
|% 0,43
|
|Riyal
|4,7497
|4,7736
|% 0,26
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|5,22
|
|Altın Gr.
|991
|992
|5,54
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.749
|23,00
|
|Tam
|6.680
|6.731
|18,00
|
|Yarım
|3.255
|3.291
|9,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.645
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,29
|