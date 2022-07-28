***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer GörüşmeleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıLuan Peres PetroniTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüOlympique MarseilleTransfer ŞekliSatın Alma (Purchase)AçıklamalarProfesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Olympique Marseille ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048619BIST