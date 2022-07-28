***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
28.07.2022 17:00
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Luan Peres Petroni
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Olympique Marseille
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Olympique Marseille ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048619
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,79
|Açılış
|: 2.567
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|Önceki Kapanış
|: 2.544
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2.574
En Düşük
2.537
18:0517,9244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0453
|Açılış
|: 17,9400
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|Önceki Kapanış
|: 18,0450
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17,9409
En Düşük
17,8370
18:0518,2762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 18,1800
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|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
18:051.009,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 11,90
|Açılış
|: 1.009,14
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.012,32
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|29,04
|276.708.545
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.861.204
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.908.174
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|2.057.781
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.287.225
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.798.731
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.882.099
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|82.549.384
|% -9,95
|
|FENER
|49,78
|394.369.282
|% -8,83
|
|SANEL
|8,92
|2.799.033
|% -8,04
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% -0,62
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% -0,38
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8865
|17,9244
|% 0,25
|
|Euro
|18,2084
|18,2762
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,6359
|21,7444
|% -0,16
|
|Frank
|18,6329
|18,7451
|% 0,39
|
|Riyal
|4,7526
|4,7764
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|18,87
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|13,87
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.737
|6.812
|21,00
|
|Yarım
|3.283
|3.330
|10,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.665
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,79
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|0,42
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MIPAZ
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 250 adet işlem
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17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
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17:56AYDEM
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
-
17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
-
17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem