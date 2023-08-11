***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer GörüşmeleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıFrederico Rodrigues de Paula SantosTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüManchester United FCTransfer ŞekliSatın Alma (Purchase)AçıklamalarProfesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184747BIST