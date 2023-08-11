***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
11.08.2023 21:30
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Transfer Görüşmeleri
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Frederico Rodrigues de Paula Santos
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Manchester United FC
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184747
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|129,30
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|AKBNK
|30,88
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|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
|% 0,17
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|YKBNK
|15,76
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|EKGYO
|8,66
|4.123.957.641
|% 1,88
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|SKBNK
|3,79
|1.644.202.243
|% 1,07
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|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
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|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
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|Alış
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|Dolar
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|Euro
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|% 0,13
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|Riyal
|7,1862
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.913
|1.914
|1,27
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|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|1,76
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|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|0,00
|
|Tam
|11.096
|11.198
|10,00
|
|Yarım
|5.556
|5.625
|5,00
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|Çeyrek
|2.778
|2.812
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|19,69
|19,71
|-0,03
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|B. Petrol
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|86,72
|0,32
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Seans Raporu
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17:58KLMSN
Yüzde 8.19 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 937 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 251, 31 artarak (% 3.10 ) 8, 358
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17:57XU100
Endeks 7, 694 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 4 üstünde . İşlem hacmi 145, 035.00 milyon TL de
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17:56VAKFN
Yüzde 9.94 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 574, 244 adet işlem
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17:55MAALT
Yüzde 7.87 oranında artışla 886.90 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 124 adet işlem