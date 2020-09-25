***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
25.09.2020 10:03
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Mbwana Samatta
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Aston Villa FC
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
25.09.2020
Sözleşme Süresi
4 Sezon
Sözleşme Bedeli
6.000.000 Avro
Sözleşmenin Önemli Şartları
-
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876634
BIST
11:201.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
11:207,5642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0612
|Açılış
|: 7,6100
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|Önceki Kapanış
|: 7,6850
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7,6380
En Düşük
7,5122
11:208,8214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0818
|Açılış
|: 8,8400
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|Önceki Kapanış
|: 8,9100
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8,9200
En Düşük
8,7728
11:20454,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,31
|Açılış
|: 454,74
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler11:20
|MERKO
|9,02
|32.172.946
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.868.738
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|2.686.954
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|11.673.757
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|7.888.733
|% -9,90
|
|DAGI
|9,20
|385.701
|% -8,37
|
|GARAN
|7,25
|1.118.111.497
|% 3,42
|
|ASELS
|17,32
|442.300.998
|% 2,06
|
|AKBNK
|5,16
|317.349.419
|% 2,38
|
|ODAS
|2,67
|284.641.016
|% 1,91
|
|HALKB
|5,26
|226.347.133
|% 1,35
|
|GARAN
|7,25
|1.118.111.497
|% 3,42
|
|ODAS
|2,67
|284.641.016
|% 1,91
|
|IHLGM
|1,50
|130.285.735
|% -3,23
|
|HURGZ
|2,16
|181.777.590
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,17
|159.931.484
|% 2,84
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5584
|7,5642
|% -0,80
|
|Euro
|8,8051
|8,8214
|% -0,92
|
|Sterlin
|9,6310
|9,6793
|% -0,59
|
|Frank
|8,1342
|8,1832
|% -0,73
|
|Riyal
|2,0088
|2,0188
|% -0,89
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|3,33
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,62
|5,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,15
|42,15
|0,21
|
Seans Raporu
11:20
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11:28TKURU
Yüzde 10.00 oranında artışla 777.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 455 adet işlem
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11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, MGROS, SODA
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11:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 76 artarak (% 1.14 ) 1, 039
-
11:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, EKGYO, UZERB, KERVN, SUMAS, VANGD, KSTUR, TACTR, CASA, TKURU
-
11:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MARTI, BEYAZ, ATAGY, ARTI