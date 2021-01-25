***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
25.01.2021 15:37
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Mesut Özil
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Arsenal FC
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
25.01.2021
Sözleşme Süresi
3,5 Sezon
Sözleşme Bedeli
-
Sözleşmenin Önemli Şartları
Belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Diğer (Other)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir. Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904178
BIST
16:591.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,48
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
16:597,3883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0220
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
16:598,9806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0422
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
16:59442,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,09
|Açılış
|: 442,92
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler16:59
|LUKSK
|40,04
|6.913.252
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|2.885.284
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.145.247
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|PKENT
|1.420,00
|5.905.236
|% -9,55
|
|OZRDN
|11,82
|10.698.481
|% -8,16
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|KOZAL
|122,40
|2.301.455.049
|% 6,99
|
|ODAS
|4,00
|1.440.764.725
|% 4,99
|
|PETKM
|5,28
|1.373.440.973
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,05
|1.125.506.438
|% 1,88
|
|KARSN
|5,20
|971.356.467
|% 9,94
|
|ODAS
|4,00
|1.440.764.725
|% 4,99
|
|TSKB
|2,00
|689.496.090
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,56
|455.925.083
|% 5,41
|
|PETKM
|5,28
|1.373.440.973
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,49
|646.903.566
|% 0,00
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3845
|7,3883
|% -0,30
|
|Euro
|8,9711
|8,9806
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,0759
|10,1264
|% -0,32
|
|Frank
|8,2937
|8,3437
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9635
|1,9733
|% -0,30
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|10,19
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.935
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.926
|3.000
|25,08
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|12,13
|
|Çeyrek
|709
|726
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|55,14
|55,14
|-0,11
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:12MRSHL
Yüzde 9.99 oranında artışla 411.60 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 714 adet işlem
-
17:11KERVT
Yüzde 5.05 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 677, 148 adet işlem
-
17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 01 kaybederek (% -0.30 ) 1, 646
-
17:09XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 26, 900.00 milyon TL de
-
17:09PARSN
Yüzde 7.89 oranında artışla 32.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 543, 404 adet işlem