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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi

25.01.2021 15:37



***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Mesut Özil
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Arsenal FC
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
25.01.2021
Sözleşme Süresi
3,5 Sezon
Sözleşme Bedeli
-
Sözleşmenin Önemli Şartları
Belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Diğer (Other)
Açıklamalar

Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.  Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir. Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904178


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