***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
21.07.2022 22:45
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Cagliari
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
21.07.2022
Sözleşme Süresi
3 sezon
Sözleşme Bedeli
4.680.000 Avro
Sözleşmenin Önemli Şartları
-
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Avro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047248
BIST
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|533.255.826
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|COSMO
|10,78
|605.819
|% 10,00
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|SANEL
|11,33
|4.321.808
|% 10,00
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|HEDEF
|8,26
|36.211.535
|% 9,99
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|ORCAY
|18,64
|102.830.515
|% 9,97
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|LIDER
|24,12
|198.558.737
|% -10,00
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|HUBVC
|8,88
|29.144.420
|% -6,53
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|ISBTR
|41.000,00
|41.000
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|SANFM
|15,70
|16.969.760
|% -5,71
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|ALKA
|41,00
|49.466.924
|% -5,40
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|THYAO
|51,60
|4.443.140.965
|% 0,49
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|SISE
|21,14
|1.615.158.098
|% -0,19
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|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
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|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
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|EREGL
|27,80
|1.065.308.448
|% -1,56
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|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
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|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
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|SKBNK
|1,32
|324.921.321
|% 6,45
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|TSKB
|2,30
|440.978.453
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,59
|812.165.460
|% -0,22
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,7057
|17,7138
|% 0,64
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|Euro
|18,1091
|18,1538
|% 1,28
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|Sterlin
|21,1763
|21,2825
|% 0,73
|
|Frank
|18,2553
|18,3652
|% 1,16
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|Riyal
|4,7001
|4,7236
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.719
|1.719
|22,75
|
|Altın Gr.
|979
|979
|19,01
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.648
|6.760
|152,00
|
|Yarım
|3.239
|3.307
|78,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.653
|38,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,89
|0,19
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|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,17
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|B. Petrol
|104
|104
|-2,92
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Seans Raporu
18:05
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17:59RHEAG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 228 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 78 kaybederek (% -0.66 ) 2, 682
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