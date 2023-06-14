***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıArmindo (Bruma) Tué Na BangnaTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüFenerbahçeGörüşme SonucuOlumluSözleşme Tarihi14.06.2023Sözleşme SüresiSözleşme Bedeli6.500.000 AvroSözleşmenin Önemli ŞartlarıTransfer ŞekliSatma (Sale)AçıklamalarProfesyonel futbolcumuz Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın Portekiz Kulübü SC Braga'ya, 6.500.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158775BIST