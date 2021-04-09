***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun (11/352) sayılı "Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı Maddesinin Uygulaması" kararı uyarınca, SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 29.02.2020 itibarıyle aktiflerin muhtemel satış fiyatları baz alınarak değerleme raporu hazırlanmıştır.Değerleme raporunda baz alınan futbolcuların bonservis bedeli olan ortalama 73.892.500 EUR (660.746.735 TL), Lisans kiralama sözleşmesine dayalı hakların değerlemesine dayalı hakların ortalama satış fiyatı ise, hakların kalan kiralama ömrü dikkate alınarak 949.589.888 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.TTK' nın 376. Maddesi gereğince hazırlanan 28 Şubat 2021 tarihli konsolide bilançosundaki makul değerlere göre özkaynaklar ile aynı tarih itibarıyla TMS uyarınca hazırlanan konsolide bilançosundaki kayıtlı değerlere göre özkaynak mutabakatı aşağıdadır:Kayıtlı Değerlere Göre Konsolide Özkaynaklar Toplamı: (904.234.241)Finansal Yatırımların Muhasebeleştirme Farkından Kaynaklanan Değer Farkı: 220.979.048Maddi Olmayan Duran Varlıklardan Kaynaklanan Makul Değer Farkı: 451.488.905Lisans Haklarından Kaynaklanan Makul Değer Farkı: 936.406.998Henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklı giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı: 302.841.044TTK'nın 376. Maddesi Uyarınca Konsolide Özkaynaklar: 1.007.481.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926353BIST