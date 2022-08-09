***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
09.08.2022 19:36
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle sona eren döneme ilişkin konsolide TTK 376 bilançosu ve dipnotları ekte yer almaktadır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053772
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,8821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0675
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,2914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0068
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.033,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.033,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8778
|17,8821
|% -0,38
|
|Euro
|18,2606
|18,2914
|% -0,04
|
|Sterlin
|21,5543
|21,6624
|% -0,17
|
|Frank
|18,6833
|18,7958
|% -0,05
|
|Riyal
|4,7435
|4,7673
|% -0,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|7,43
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.033
|1,34
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.914
|6.984
|-3,00
|
|Yarım
|3.369
|3.414
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,51
|20,54
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,72
|95,72
|-0,93
|