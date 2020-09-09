***FENER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.09.2020 09:15
***FENER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 07.09.2020
İlgili Şirketler FENER
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874076
BIST
12:001.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,71
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
12:007,4951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0128
|Açılış
|: 7,5070
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4957
En Düşük
7,4760
12:008,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0094
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8288
En Düşük
8,7995
12:00465,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,68
|Açılış
|: 465,51
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler12:00
|FMIZP
|88,00
|20.884.664
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|24.741.630
|% 9,99
|
|KARTN
|656,50
|71.775.574
|% 9,98
|
|KONYA
|442,00
|26.763.713
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.481.593
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,46
|9.284.478
|% -9,90
|
|AFYON
|4,22
|360.126.978
|% 4,98
|
|FENER
|49,12
|322.352.528
|% 9,69
|
|TSPOR
|6,95
|319.897.626
|% 6,76
|
|GSRAY
|4,70
|267.027.679
|% 8,05
|
|THYAO
|10,79
|255.141.656
|% 0,09
|
|EKGYO
|1,77
|203.184.542
|% -2,21
|
|ODAS
|2,56
|235.009.764
|% 2,40
|
|AFYON
|4,22
|360.126.978
|% 4,98
|
|GSRAY
|4,70
|267.027.679
|% 8,05
|
|VKGYO
|3,47
|185.959.188
|% 3,58
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4934
|7,4951
|% 0,17
|
|Euro
|8,8181
|8,8219
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,6685
|9,7170
|% -0,18
|
|Frank
|8,1317
|8,1807
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9918
|2,0017
|% 0,13
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-0,21
|
|Altın Gr.
|465
|466
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.132
|15,00
|
|Tam
|3.077
|3.153
|15,63
|
|Yarım
|1.487
|1.525
|7,56
|
|Çeyrek
|746
|763
|3,78
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,69
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,01
|
|B. Petrol
|40,18
|40,18
|0,40
|
Seans Raporu
12:00
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