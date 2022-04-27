***FENER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.04.2022 13:56
***FENER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FENER
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024208
BIST
15:382.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,12
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
15:3814,8291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0305
|Açılış
|: 14,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8291
En Düşük
14,7775
15:3815,6573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0893
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6398
15:38907,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,66
|Açılış
|: 907,13
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler15:38
|UFUK
|25,96
|1.457.420
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.775.576
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.897.036
|% 9,96
|
|BAKAB
|23,24
|26.203.933
|% 9,93
|
|OTTO
|37,26
|1.787.976
|% 9,91
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.177.196
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|77.462.271
|% -9,56
|
|SILVR
|7,84
|32.753.996
|% -7,55
|
|KLSYN
|2,08
|69.707.891
|% -7,14
|
|THYAO
|39,48
|3.487.776.899
|% 0,97
|
|KRDMD
|15,09
|2.206.541.837
|% 3,00
|
|EREGL
|33,68
|1.605.359.632
|% 1,81
|
|SISE
|17,71
|1.587.776.301
|% 0,57
|
|YKBNK
|4,92
|1.244.364.501
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,62
|805.838.166
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,92
|1.244.364.501
|% -0,40
|
|ODAS
|2,43
|461.248.432
|% 2,53
|
|KRDMD
|15,09
|2.206.541.837
|% 3,00
|
|TSKB
|1,82
|219.956.622
|% -4,71
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8245
|14,8291
|% 0,21
|
|Euro
|15,6459
|15,6573
|% -0,57
|
|Sterlin
|18,5471
|18,6401
|% -0,01
|
|Frank
|15,2664
|15,3584
|% -0,28
|
|Riyal
|3,9407
|3,9605
|% 0,21
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-4,50
|
|Altın Gr.
|907
|907
|0,76
|
|Cumhuriyet
|6.038
|6.128
|-8,00
|
|Tam
|6.009
|6.159
|-8,58
|
|Yarım
|2.905
|2.979
|-4,15
|
|Çeyrek
|1.457
|1.490
|-2,07
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,44
|