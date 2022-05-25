***FENER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.05.2022 14:40
***FENER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FENER
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032324
BIST
14:532.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 10,59
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
14:5316,3358
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2600
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
14:5317,4285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1319
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
14:53973,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,89
|Açılış
|: 973,13
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler14:53
|DAGHL
|27,06
|5.088.831
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|537.086.806
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|54.073.679
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|37.659.501
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|20.390.398
|% 9,87
|
|MEPET
|4,07
|23.487.736
|% -9,96
|
|NUGYO
|5,73
|46.218.025
|% -6,53
|
|DOGUB
|4,48
|22.536.566
|% -5,68
|
|SEYKM
|7,26
|29.495.189
|% -5,59
|
|FENER
|43,40
|222.416.100
|% -5,45
|
|SISE
|20,48
|1.966.640.103
|% 3,33
|
|THYAO
|41,94
|1.595.657.233
|% -0,52
|
|GARAN
|14,54
|1.341.022.646
|% -1,81
|
|ASELS
|23,68
|1.156.725.168
|% 2,69
|
|SAHOL
|19,75
|724.235.477
|% 0,25
|
|SISE
|20,48
|1.966.640.103
|% 3,33
|
|GARAN
|14,54
|1.341.022.646
|% -1,81
|
|EKGYO
|2,56
|221.703.857
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,35
|339.454.524
|% -0,68
|
|KARSN
|5,80
|372.996.832
|% -1,02
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3233
|16,3358
|% 1,62
|
|Euro
|17,4069
|17,4285
|% 0,76
|
|Sterlin
|20,3131
|20,4150
|% 0,96
|
|Frank
|16,8686
|16,9702
|% 1,06
|
|Riyal
|4,3354
|4,3572
|% 1,32
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-10,71
|
|Altın Gr.
|972
|972
|6,14
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.574
|67,00
|
|Tam
|6.444
|6.606
|66,26
|
|Yarım
|3.114
|3.196
|32,05
|
|Çeyrek
|1.562
|1.598
|16,02
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,12
|
Seans Raporu
14:53
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